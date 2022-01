Vacinação de crianças contra covid deve começar na Bahia ainda em janeiro

A vacinação contra covid-19 deve começar para crianças ainda em janeiro na Bahia, informou a Secretaria da Saúde (Sesab) em nota. A previsão depende do envio dos imunizantes por parte do Ministério da Saúde, que ainda não informou oficialmente a data das remessas.

"A previsão é que as doses cheguem ainda na segunda quinzena de janeiro", diz a nota. A Sesab diz que fará a distribuição para os municípios assim que receber as vacinas e caberá a cada cidade definir a logística para aplicação dos imunizantes.

“A vacinação de crianças depende da chegada das doses, que a gente tem a previsão de que aconteça na segunda quinzena. A gente gostaria que fosse até antes, porque no início de fevereiro as férias acabam e as aulas presenciais nas escolas voltam, mas estamos trabalhando com o planejamento a partir deste período", comentou a secretária interina de Saúde, Tereza Paim, em entrevista à Piatã FM.

Ela falou também do momento complicado que vive o sistema de saúde do estado, com casos de covid e H3N2, além do flurona, quando a pessoa tem a infecção simultânea dos dois vírus.

“É um momento jamais imaginado, porque ainda estamos no curso de uma pandemia, ainda tentando vacinar por completo a população contra a covid e para completar uma sazonalidade antecipada de gripe, que deveria vir em março, após o Carnaval. A gente associa esse novo surto a um desastre ambiental terrível, que são as enchentes”, disse.