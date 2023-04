Vacinação é suspensa em Salvador durante feriadão de Semana Santa

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou, nesta quarta-feira (5), que as campanhas de vacinação contra covid-19 e influenza (gripe), bem como a vacinação de rotina (calendário básico) nos postos de saúde estarão suspensas neste feriado prolongado que vai desta quinta-feira (6) até domingo (9), devido à Semana Santa. A imunização será retomada na próxima segunda-feira (10), com estratégia dos locais, público-alvo e horários divulgados no domingo (9), no caso da Covid-19 e influenza. Na segunda-feira (10) as unidades básicas reabrem normalmente, com a oferta de todos os serviços.

Os serviços de urgência e emergência seguem funcionando durante o feriado, durante 24 horas, com a imunização de urgência (profilaxia da raiva e tétano) nas unidades de pronto-atendimento. A lista pode ser conferida no site www.saude.salvador.ba.gov.br .

Novo Dia D

A SMS está preparando uma nova edição do Dia D da vacinação, que acontecerá no próximo dia 15. A intenção é fortalecer a imunização dos cidadãos contra a Covid-19 e a gripe na capital baiana.