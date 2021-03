Vacinação em Salvador poderá ser novamente interrompida amanhã; restam 521 doses 

A vacinação em Salvador está com estoques quase no limite. De acordo com o painel de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram vacinadas, até agora, 146.309 pessoas contra o novo coronavírus - consulta feita até às 17h30 da tarde. Ou seja, restam somente 521 doses para serem aplicadas, considerando que a capital baiana recebeu 116.980 doses da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) desde o 19 de janeiro e outras 29.850 da de Oxford/AstraZeneca na última semana. A previsão é de que as vacinas durem até amanhã (2).

No início do dia, o secretário municipal de saúde, Leo Prates, alertou que a vacinação hoje seria em horário reduzido, das 8h às 12h, por conta do baixo número de doses. O plano de imunização continua para trabalhadores da saúde (1ª e 2ª dose) e idosos com idade igual ou superior a 80 anos. Essa faixa etária, segundo estimativa da SMS, soma cerca de 68 mil pessoas. Contudo, só foram vacinadas 47.984 idosos com idade superior a esta - 10.053 pessoas com mais de 90 anos e 37.931 entre 80 e 89 anos – isto é, 70% do público alvo.

Ainda de acordo com o painel, 2.858 pessoas foram vacinadas hoje, sendo 2.173 da primeira dose e 685 da segunda. Dos mais de 146 mil imunizados, 97.700 são trabalhadores de saúde. A maioria (70%) é do sexo feminino e da cor preta e parda (52%). O dia que mais pessoas foram vacinadas na cidade foi 27 de fevereiro, quando 14.508 soteropolitanos receberam o imunizante. O dia com o menor número de aplicações da vacina foi no dia 7 de fevereiro, com 1.377 doses aplicadas.

Um novo lote da Coronavac está previsto para chegar quarta-feira (3), em Salvador, mas a prefeitura acredita que o estoque que existe na capital não vai durar. No sábado (27), Bruno Reis teve uma reunião com a Frente Nacional de Prefeitos para discutir a aquisição de novas vacinas. Haverá um novo encontro hoje à tarde. A ideia é comprar os imunizantes em consórcio com outros municípios. Caso a proposta avance, a estimativa é de que em até três semanas as cidades estejam prontas para adquirir mais vacina.

O Ministério da Saúde (MS) não soube precisar, mais uma vez, quantas doses da vacina e quando chegarão à Bahia. O órgão afirmou, no entanto, que seria ainda esta semana e confirmou que seriam da Coronavac. As 2,5 milhões de ampolas seriam distribuídas proporcionalmente entre os estados da federação.

“O Ministério da Saúde informa que está elaborando o cronograma de distribuição da nova remessa de vacinas do Instituto Butantan. Até este domingo (28/02), o Programa Nacional de Imunizações (PNI) recebeu do instituto 2,5 milhões de doses - das 2,7 milhões esperadas. A previsão é de que as vacinas comecem a ser enviadas de forma proporcional e igualitária a todos os estados e Distrito Federal até o fim desta semana”, informou o ministério, por meio de nota.

A pasta também afirmou que, além das doses do Butantan, novos lotes da AstraZeneca/Oxford estarão disponíveis ao PNI em março. “A previsão é de que sejam entregues ao Ministério da Saúde 12,9 milhões de doses produzidas na Fiocruz e outros 4 milhões importadas da Índia. Também para março, o Brasil negocia o recebimento da primeira leva de vacinas do consórcio Covax Facility - 2,6 milhões de doses da AstraZeneca”, acrescentou.

Procurada, a SMS não respondeu se a vacinação continuaria amanhã (2) até o fechamento da reportagem.

Quantitativo de vacinados em Salvador por faixa etária

18 a 29 anos - 22.514 pessoas vacinadas (12%)

30 a 39 anos - 44.118 pessoas vacinadas (24%)

40 a 49 anos - 39.292 pessoas vacinadas (21%)

50 a 59 anos - 21.845 pessoas vacinadas (12%)

60 a 69 anos - 7.575 pessoas vacinadas (4%)

70 a 79 anos - 2.210 pessoas vacinadas (1%)

80 a 89 anos - 37.931 pessoas vacinadas (20%)

Maiores de 90 anos - 10.053 (5%)

*Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro