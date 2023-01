Vacinação gratuita protege cães contra dez doenças

O mutirão com oferta gratuita da vacina V10, que protege os cães contra dez doenças, começou nesta terça-feira (17) e segue até quinta-feira (19), no Parque da Cidade, na Pituba. A iniciativa da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis), através da Diretoria Animal (Dipa), acontece entre 9h e 16h.

No primeiro dia, a ação recebeu em torno de 350 cachorros. Segundo a veterinária Juliana Dortas, o esperado era média diária de 300 animais, mas o atendimento pode se estender, caso a demanda ultrapasse o esperado.

Os tutores devem levar o documento pessoal com foto, cartão de vacina do animal e comprovante de residência. O cadastro é feito na hora diretamente no local, por ordem de chegada, além disso será possível vacinar dois bichos por CPF. Para ter acesso à vacina, o animal precisa estar saudável e ter mais de 45 dias de vida. Ao chegar no local, o animal passa por triagem e veterinários verificam se está apto ou não para a vacina, afirma Juliana.



O imunizante protege contra as principais doenças que acometem os cães, como cinomose, parainfluenza, adenovirose tipo 2, parvovirose, coronavirose e quatro tipos de leptospirose. A veterinária ressalta que a maioria das enfermidades podem levar o cão ao óbito. “Vacinar seus animais é estar salvando a vida deles de alguma doença que pode ser prevenida”, alerta.



As doses podem ser aplicadas independente da idade do cachorro. No caso de filhotes, o correto é dar três doses com espaçamento de 21 dias. Depois do ciclo completo, basta vacinar uma vez por ano.

A “avò de pet”, Maiane Coutinho, 33, levou o Chase para tomar a primeira dose da vacina. O cão tem apenas três meses e Maiane já está animada para concluir o ciclo vacinal e levar o filhote para passear. Além do benefício de finalmente poder sair com o filhote mais protegido, ela ressalta a economia que foi participar do mutirão. “Vim porque tem custo-benefício. Daria uns R$ 300 [as três doses], agora já economizo nesta primeira”, comemora. "Devia ter mais campanhas dessas para eu vacinar completo” sugere.

A professora Simone Borges, 38, se deslocou de Sete de Abril até o Parque da Cidade para imunizar Xispita, de dois anos, e Flor, de seis. “É uma vacina cara, dá para encontrar de R$ 80 a R$ 120 a depender do local, e como as coisas estão em situação econômica complicada, o mutirão já ajuda financeiramente”, justifica.

Já a titular da pasta, Marcelle Moraes, comemora a acessibilidade da V10 na capital. “A ação contribui para o acesso da população a procedimentos gratuitos de saúde animal, que coloca Salvador como uma cidade cada vez mais avançada no quesito ambiental”.

Castramóvel atende no Salvador Norte até 20/01

Outra campanha de cuidado aos animais, o Castramóvel, serviço itinerante de castração de cães e gatos promovido pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) atende no Salvador Norte até a próxima sexta, dia 20/01.

De 29/10/22 até 13/01/23, foram realizadas cerca de 1,9 mil castrações, na unidade que está no estacionamento externo do shopping. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, mediante agendamento prévio pelo e-mail agendamento.dipa@gmail.com.



Para ter acesso à castração do animal, o tutor precisa apresentar RG, cartão do SUS de Salvador, comprovante de residência na capital baiana, bem como o comprovante de vacina antirrábica com até um ano de aplicação no animal, que deve ser conduzido para a cirurgia em jejum.



Em seguida, os animais passam por avaliação veterinária, antes de serem autorizados para a cirurgia. O procedimento, além de evitar a reprodução irregular, também contribui para prevenir algumas doenças.



*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo