Vacinações contra gripe e sarampo em Salvador terminam nesta quarta (22)

As campanhas de vacinação contra a Influenza (gripe) e o sarampo serão encerradas nesta quarta-feira (22) em Salvador. Até o momento, foram aplicadas 263 mil doses contra a gripe e 73 mil contra o sarampo.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a imunização alcançou cerca de 40% do público-alvo previsto contra a gripe, que é de 648 mil, e apenas 26% dos 278 mil cidadãos aguardados para receber a vacina contra o sarampo.

Iniciada no último dia 4, a SMS intensificou a oferta dos imunizantes em 156 salas de vacina, além de realizar mutirões aos finais de semana. Os postos estão abertos das 8h às 17h.

Para ser vacinado, é preciso levar a carteira de vacinação ou Cartão SUS e documento com foto. Os profissionais da saúde devem levar a carteira do órgão onde atua.

“Quanto menor as taxas de coberturas vacinais, maior os riscos de circulação virais na cidade. Esse ano, já foram notificados casos de sarampo na Bahia e isso acende o sinal de alerta em Salvador. Também estamos percebendo um aumento de incidência de síndromes gripais, sobretudo em crianças, algo que já era esperado para esse período, mas que poderia ser minimizado caso obtivéssemos uma adesão maior a campanha contra gripe”, explicou a coordenadora de Imunização da SMS, Doiane Lemos.

Confira o público habilitado para vacinação:

Influenza – Crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos e mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Sarampo – Crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) e trabalhadores da saúde.