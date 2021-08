Vacinado, protegido e com desconto: 10 promoções para quem já está imunizado

Além do alívio de estar vacinado, o brinde de um desconto garantido. É o que algumas empresas estão oferecendo, principalmente, para aqueles clientes que já tomaram a segunda dose da vacina contra a covid-19, ou o imunizante de dose única. Tem pizza, look novo, hambúrguer, serviço de higienização de estofado e até água de coco no levantamento que fizemos de oito dessas promoções, que contemplam com abatimentos de 5% a 10% ou até mesmo outro produto grátis, a depender da marca (confira abaixo).

Um desses negócios é a Pizzaria Premier, no Cabula, que dá R$ 15 de abatimento em pedidos a partir de R$ 50 e ainda está mobilizando outros empreendedores a entrar nesse movimento de oferecer algum benefício para os consumidores que já estão imunizados, como pontua a proprietária da Premier, Maíra Britto.

“Tudo começou quando eu vi uma reportagem sobre descontos nos Estados Unidos para os vacinados, sorteios de carros, lanches grátis. Até o próprio governo pagando pela corrida para postos de vacinação. A gente decidiu apoiar a causa porque acreditamos que um dos setores mais prejudicados foram as pequenas empresas locais, como nós, que não tinham reserva de emergência, muitas fecharam”, afirma.

Depois do lançamento da campanha, o aumento dos pedidos na pizzaria cresceu 25%. “Acreditamos que a forma mais rápida de voltarmos a ter alguma normalidade é com a vacinação da população. Estamos atentos à onda negacionista e à evasão da segunda dose e essa foi nossa forma de apoiar a causa, movimentar a pizzaria e puxar um movimento onde o comércio local incentiva a vacinação da população e a população abraça o comércio local”, acrescenta a empreendedora.

Na Pizza X, o desconto é de 10%

(Foto: Divulgação)

A Pizza X, no Rio Vermelho, criou o que chamou de “cupom do bem”. Três pessoas da família da sócia Lavínia Rossi morreram na pandemia em decorrência da covid-19.

“O cupom VACINASIM dá um desconto de 10%. É uma forma de chegar a mais e mais pessoas e, acima de tudo, conscientizar sobre algo tão importante, ou melhor, o mais importante para todos agora”, destaca Lavínia.

E tem hambúrguer também na lista. A Melt Hamburgueria está com desconto de R$ 10 para aqueles que estão com o esquema vacinal completo contra a covid. “Afinal, não é só sobre vender hambúrguer. É como isso pode unir pessoas a pessoas, pode tocar vidas e se podemos incentivar que elas tomem a segunda dose, faremos com todo amor. Por isso entramos de cabeça na campanha e estamos muito felizes com toda repercussão”, pontua a sócia da Melt, Michelle Duran.

Depois que a campanha começou, a Melt teve um crescimento de 30% no consumo

(Foto: Divulgação)

A expectativa é que nos próximos meses essa adesão possa triplicar. “No momento, tivemos um aumento de consumo de 30%, mas acreditamos que esse número aumentará muito, pois será quando mais pessoas tomarão a segunda dose e poderão aproveitar. Quando você diz sim à vacina, você está dizendo sim à vida. Fazemos questão de divulgar no nosso Instagram os clientes que estão indo aproveitar o desconto e que já estão imunizados. Afinal, vendo o exemplo positivo mais pessoas tendem a se motivar”, complementa.

Na hamburgueria Salt N' Pepper, no Rio Vermelho, o brinde vem em forma de batata frita. Os mais jovens na faixa de 26 anos, que apresentarem o cartão de vacinação com a comprovação que tomaram a primeira dose ganham a batatinha grátis. “O mimo é quase simbólico, mas a intenção é a melhor possível: chamar atenção da galera jovem que não está indo se vacinar. E como esse é o principal público da gente, achamos legal ajudar de alguma forma”, diz o sócio da hamburgueria, Tércio Campelo.

Na Salt, vacinados mais jovens ganham a batata frita grátis

(Foto: Divulgação)

Mais produtos

O delivery da água de coco Beira Mar é mais um negócio que está na lista com 5% de desconto em cada compra. O jornalista e empresário Jony Torres explica que a ideia surgiu da vontade de estimular as pessoas a se vacinarem.

“É a única forma da gente de se livrar o mais rápido possível dessa pandemia e de mais vidas serem salvas. Sem vacina a gente não vai sair dessa. Direcionamos o desconto para a água de coco, mas a gente vende também suco de laranja e morango congelado. É vacina no braço e água de coco de qualidade”.

Os descontos não estão restritos só ao setor de alimentos. Marcas de roupas como a HC3, por exemplo, em compras na loja acima de R$ 64,90, o cliente ganha uma camiseta, se estiver imunizado com duas doses. “Sabemos que uma boa parte da população está com a vacinação atrasada. A vacina é um pacto social, questão de saúde pública que consequentemente vai influenciar positivamente na vida das pessoas e no retomo seguro do comércio”, ressalta o sócio-diretor da marca, Vlad Campello.

A CleanNew dá um abatimento de 10% em qualquer serviço de limpeza ou blindagem de estofado

(Foto: Divulgação)

Dá até para higienizar ou blindar o sofá. Na CleanNew, em Lauro de Freitas, o abatimento é de 10% em qualquer serviço, como assegura o CEO da empresa, Fritz Paixão. “É super importante que mais empreendedores incentivem a vacinação a partir da sua promoção e vantagem dos descontos aliados a vacinação. As restrições ainda existem e só com a vacinação sairemos desse estado de pandemia”.



ONDE TEM PROMOÇÃO PARA VACINADOS

1) HC3 Friends Camisetas

(@hc3friends)

Nas compras a partir de R$ 64,90, o cliente ganha uma camiseta se apresentar o cartão com as duas doses.

2) Pizza X

(@pizzaxbr)

Ao fazer o primeiro pedido na loja e entrar na plataforma, após um rápido cadastro, é só inserir o cupom 'VACINASIM' e ganhar 10% de desconto.

3) Pizzaria Premier

(@pizzariapremier)

Desconto de R $15 para quem já tomou a vacina contra a covid-19 (com as duas doses, ou com a única dose da Janssen). A promoção é válida de segunda à sexta (exceto feriados) para pedido mínimo de R$ 50. Para quem quiser conhecer a pizzaria, a Premier está disponibilizando no site o cupom VIMPELOCORREIO, que dá 15% de desconto.



4) Água de Coco Beira-Mar

(@aguadecocobeiramar)

Entregas no delivery para pedidos via Whatsapp com a comprovação de que recebeu a vacina, o cliente ganha 5% de desconto na água de coco.

5) Melt Hamburgueria

(@somosmelt)

Basta o cliente ir à loja ou pedir pelo WhatsApp e apresentar o cartão de vacinação com as duas doses ou dose única no caso da Janssen, um documento comprobatório com foto e pronto: na mesma hora ele garante o desconto de R$ 10.

6) CleanNew Higienização Blindagem de Estofados

(@cleannew.laurodefreitas)

A empresa está com 10% de desconto em qualquer um dos serviços, caso o cliente apresente a caderneta de vacinação com qualquer uma das doses.

7) Domino’s

(@dominospizzabrasil)

A depender da franquia, a rede está com uma promoção nacional, em que o cliente que comprovar ter tomado as duas doses da vacina leva a segunda pizza de graça. A oferta é válida somente dia de segunda-feira.

8) Porto Seguro

(@portoseguro)

A seguradora está dando 10% de desconto para os vacinados nos contratos de seguro de vida realizados até o fim do ano.

9) Hamburgueria Salt N' Pepper

(@justsaltnpepper)

Batata frita grátis para os jovens de 26 anos que apresentarem o cartão de vacinação com a primeira dose.

10) Pizza Prime

(@pizza.prime.salvador)

A pizzaria dá 20% de desconto no balcão com a apresentação da certeira de vacinação da 1ª ou 2ª dose. A promoção é válida as segundas, quartas e quintas.