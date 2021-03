Vacinados contra a covid no Brasil chegam a 10 milhões, 4,7% da população

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 chegou nesta segunda-feira, 15, a 10.081.771, o que representa 4,76% da população brasileira. Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados. Nas últimas 24 horas, 365.313 pessoas receberam a primeira dose do imunizante.

Entre os 10 milhões, 3.672.422 pessoas receberam a segunda dose da vacina, o que representa 1,73% da população com a vacinação completa. Nas últimas 24 horas, 104.171 receberam a dose de reforço.

Em São Paulo, 2,89 milhões receberam ao menos a primeira dose, número que está em 838 mil em Minas Gerais e 759 mil no Rio, Estados que lideram as estatísticas absolutas da imunização. Em números proporcionais em relação à população local, o Amazonas lidera a imunização, com 8,13% de vacinados.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou nesta segunda-feira, 15, acordos com a Pfizer e com a Janssen para obtenção de 138 milhões de doses para o Brasil. Pazuello será substituído no comando da pasta pelo médico Marcelo Queiroga, escolhido nesta segunda pelo presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com cronograma divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil receberá doses da Pfizer a partir de abril. São esperadas 13,5 milhões de doses no primeiro semestre e outras 86,5 milhões no restante do ano. Já a entrega das doses da Janssen será feita em duas parcelas: 16,9 milhões em agosto e 21,1 milhões em novembro.

O cronograma do ministro prevê a contratação de 562.911.800 de doses até final de 2021, mas há ainda, segundo ele, tratativas com a vacina da Moderna.



Bahia

A Bahia alcançou, nesta segunda (15), a marca de 717.157 vacinados com a primeira dose da vacina contra covid-19, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).



Até o momento foram distribuídas 858.770 primeiras doses para os municípios. O percentual de aplicação em relação às primeiras doses disponibilizadas é de 83,5%.



O estado já aplicou a segunda dose em outras 265.902 pessoas. Foram distribuídas 327.420 doses, com isso, o percentual de aplicação em relação às segundas doses disponibilizadas é de 81.2%.