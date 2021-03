Vacinômetro: Bahia passa de 1 milhão e 200 mil vacinados; 303 mil já com 2ª dose

A Bahia alcançou, nesta quinta (25), a marca de 1.213.020 vacinados com a primeira dose da vacina contra covid-19, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).



Até o momento foram distribuídas 1.395190 primeiras doses para os municípios. O percentual de aplicação em relação às primeiras doses disponibilizadas é de 86,9%.



O estado já aplicou a segunda dose em outras 303.015 pessoas. Foram distribuídas 418.210 doses, com isso, o percentual de aplicação em relação às segundas doses disponibilizadas é de 72,5%.



Mais de 820 mil idosos vacinados

Nesta semana, pacientes renais crônicos e quilombolas entram nos grupos prioritários para a vacinação. Das 1.395.190 primeiras doses da vacina, 356.755 foram para os profissionais de saúde. Além disso, 826.480 idosos acima de 65 anos, e de instituições de longa permanência, 18.308 indígenas aldeados, 8.131 quilombolas, 807 pessoas com deficiência e 2.539 pacientes renais crônicos receberam a vacina até esta quinta (25).



Em alguns grupos prioritários, é possível ver números divergentes - para baixo - em alguns dias. A Sesab diz que se trata de atualizações dos números repassados pelos municípios.



É possível notar a variação de números para baixo em alguns números em relação a dados divulgados anteriormente pela própria Sesab. De acordo com o órgão, as mudanças refletem atualizações no sistema feitas pelas prefeituras das cidades.



Ainda de acordo com a Sesab, tem se observado volume excedente de doses nos frascos das vacinas contra a Covid-19, o que possibilita a utilização de 11 e até 12 doses em apenas um frasco, assim como acontece com outras vacinas multidoses.



O Ministério da Saúde autorizou a utilização do volume excedente, desde que seja possível aspirar uma dose completa de 0,5ml de um único frasco-ampola. Desta forma, de acordo com o Governo do Estado, alguns municípios possuem taxa de vacinação superior a 100% das doses disponibilizadas.



A Bahia mantém a tendência de altos números de mortes por covid-19 registradas em todo país nas últimas semanas. Nesta quinta-feira, o estado registrou, pelo terceiro dia consecutivo, mais de 130 mortes causadas pela doença. Desta vez foram 139 mortes.