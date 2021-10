Vacinômetro: Bahia tem 10,6 milhões de vacinados com ao menos uma dose

A Bahia tem 10.626.922 de vacinados contra o coronavírus com a primeira dose ou dose única, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) divulgados no início da noite desta sexta-feira (29).

O Estado já vacinou 83,47% da população baiana acima dos 12 anos (estimada em 12.732.264) - com, pelo menos, a primeira dose.

Entre os imunizados com duas doses e os que receberam dose única, a Bahia tem 7.109.238 pessoas totalmente imunizadas contra a covid-19.

Números da covid na Bahia

A Bahia registrou nove mortes e 652 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,05%) em 24h, de acordo com dados do relatório epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) divulgado no começo da noite desta sexta-feira (29). No mesmo período, 489 pacientes (+0,04%) foram considerados curados da doença.

Dos 1.245.437 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.215.481 já são considerados recuperados, 2.886 encontram-se ativos. Desde o começo da pandemia, 27.070 tiveram óbito confirmado no estado.