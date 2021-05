Vacinômetro: Bahia tem 3 milhões e 052 mil vacinados; Mais de 1,3 milhão com 2ª dose

A Bahia tem 3 milhões 052 mil 551 imunizados com a primeira dose da vacina contra covid-19, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), divulgados nesta quarta (19).

De acordo com o órgão, até o momento foram distribuídas 3.222.292 primeiras doses para os municípios. Com os números atuais, o percentual de aplicação em relação às primeiras doses disponibilizadas é de 94.7%.

Ainda segundo a Sesab, 1.396.873 pessoas receberam a segunda dose. Foram distribuídas 1.673.380 segundas doses, com isso, o percentual de aplicação em relação às segundas doses disponibilizadas é de 83.55%.

Mais de 1,8 milhão de vacinados acima de 60 anos

Das 3.052.551 primeiras doses da vacina, 448.259 foram para os profissionais de saúde. Além disso, 1.923.480 idosos acima de 60 anos, e de instituições de longa permanência, foram vacinados. Além deles, indígenas aldeados, quilombolas, pessoas com deficiência, pacientes renais crônicos, integrantes das forças de segurança e salvamento, pessoas com deficiência, portadores de imunossupressão, pessoas com síndrome de Down,transplantados, profissionais de educação, de limpeza, gestantes, e outros grupos prioritários receberam a vacina até esta quarta (19).

Números da covid na Bahia

A Bahia registrou 77 mortes e 5.111 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,5%) em 24h, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) no final da tarde desta quarta (19). No mesmo período, 3.801 pacientes foram considerados curados da doença (+0,4%). Esse é o maior número de novos casos desde 12 de março, quando foram registrados 5.124 novos casos. Desde então, a Bahia não ultrapassava a marca de mais de 5 mil casos por dia.