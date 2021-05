Vacinômetro: Bahia tem 3,3 milhões de vacinados; Mais de 1,5 milhão com 2ª dose

A Bahia tem 3 milhões 387 mil 794 imunizados com a primeira dose da vacina contra covid-19, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), divulgados nesta segunda (31).

De acordo com o órgão, até o momento foram distribuídas 3.913.780 primeiras doses para os municípios. Com os números atuais, o percentual de aplicação em relação às primeiras doses disponibilizadas é de 86.6%.

Ainda segundo a Sesab, 1.528.556 pessoas já receberam a segunda dose. Foram distribuídas 1.837.143 segundas doses, com isso, o percentual de aplicação em relação às segundas doses disponibilizadas é de 83.2%.

Números da covid na Bahia

A Bahia registrou 81 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) no final da tarde desta segunda (31). O total de mortes por covid-19 na Bahia é de 21.241. A taxa de letalidade da doença no estado é de 2,10%.



Por conta de uma falha no sistema de leitura e processamento das bases de dados da Covid-19, dos governos federal, estadual e municipais identificada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb) neste domingo (30), não foi possível consolidar os dados das últimas 24 horas e, consequentemente, ter as informações comparativas com as 24 horas anteriores. Segundo a Sesab, nesta terça-feira (01), todos os dados voltarão a ser divulgados.