Vacinômetro: Bahia tem 374 mil imunizados com primeira dose

​A Bahia alcançou, até as 14h deste domingo (14), a marca de 374.051 vacinados com primeira dose da vacina contra covid-19, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).

Até o momento foram distribuídas para os municípios 439.980 doses. Com isso, o percentual de aplicação em relação às doses disponibilizadas é 85%. Nesta segunda (15), o estado inicia a vacinação de segunda dose.

Entre os 10 municípios do estado que mais receberam doses (os maiores em população), apenas Porto Seguro não ultrapassou a marca dos 75% de aplicação. O número é exigido pela Sesab para recepção de novos lotes com doses. O município utilizou 65,1% até este domingo, às 14h.

A maior parte das 374 mil doses da vacinas foram para os profissionais de saúde: 248.909. Além disso, 15.660 indígenas aldeados, 108.966 idosos acima de 80 anos, incluindo os de instituições de longa permanência e 516 pessoas com deficiência receberam a vacina até está quinta.

Nesta domingo (14), a Bahia registrou 61 mortes e 2.584 novos casos de covid-19 em 24 horas. No mesmo período, 2.124 recuperados foram considerados curados da doença. 15.392 têm o vírus ativo no estado.