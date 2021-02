Vacinômetro: Bahia tem 378 mil imunizados com primeira dose

A Bahia alcançou, até as 15h desta terça (16), a marca de 378.843 vacinados com primeira dose da vacina contra covid-19, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).



Até o momento foram distribuídas para os municípios 439.980 doses. Com isso, o percentual de aplicação em relação às doses disponibilizadas é de 86,1%. O estado ainda não divulgou os índices de vacinação de segunda dose, que começaram a ser aplicadas nesta segunda (15).



Salvador, que iniciou nesta terça a aplicação da segunda dose, paralisou a vacinação dos idosos porque utilizou 100% das primeiras doses disponíveis. No grupo dos idosos, além dos moradores de instituições de longa permanência, foram vacinados apenas idosos a partir de 83 anos.



Na semana passada, a capital já havia suspendido a vacinação para trabalhadores da saúde.



A maior parte das 378.843 mil doses da vacina foram para os profissionais de saúde: 250.209. Além disso, 16.168 indígenas aldeados, 111.950 idosos acima de 80 anos, incluindo os de instituições de longa permanência e 516 pessoas com deficiência receberam a vacina até esta segunda.



Nesta terça (16), a Bahia registrou 66 mortes e 3.849 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,6%). No mesmo período, 3.802 pacientes foram considerados curados da doença (+0,6%).