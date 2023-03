Vagas de emprego para a Páscoa triplicam em 2023

Cerca de 82,5 mil postos de trabalho estão abertos para atender a demanda gerada pela Páscoa neste ano, segundo levantamento divulgado pelo Empregos.com.br, um dos maiores portais de recrutamento e seleção do país. A oferta é quase três vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2022, quando havia 30 mil vagas disponíveis - um crescimento de 175%.

As vagas, tanto fixas quanto temporárias, são para os setores de alimentação, comércio e serviços, com salário médio de R$ 1.698. Tábata Silva, gerente do Empregos.com.br explica que as preparações para a data comemorativa são feitas com antecedência para atender o varejo brasileiro.

“Falamos de contratações diretas e indiretas, ou seja, tanto em fábricas quanto em pontos de venda. A abertura de vagas é iniciada na indústria para o desenvolvimento de produtos e depois se estende a profissionais das áreas de comércio e serviços, responsáveis pela comercialização das mercadorias”, pontua.

De acordo com o portal, as posições mais buscadas pelas empresas nesta temporada são de operador de loja (1,3 mil vagas e salário de R$ 1.429), vendedor (1,3 mil vagas e salário de R$ 1.744), promotor de vendas (1,1 mil vagas e salário de R$ 1.661), auxiliar de limpeza (565 vagas e salário de R$ 1.434) e atendente (377 vagas e salário de R$ 1.693).

No recorte regional, o levantamento identificou que a maioria dessas vagas estão localizadas nas regiões Sul e Sudeste. Os estados com mais oportunidades são, respectivamente, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

“As vendas de Páscoa foram prejudicadas nos últimos anos pelo contexto da pandemia. Dado o momento atual mais controlado em relação à Covid-19, tanto os empresários quanto os consumidores se mostraram mais otimistas com as compras de feriado neste ano. Isso movimenta a economia e reflete em novas contratações no mercado no Brasil”, observa Tábata.

Para saber mais: https://www.empregos.com.br/