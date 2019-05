Vai a algum jogo da Copa América? Confira como retirar o ingresso

Os torcedores que garantiram vaga em algum jogo da Copa América no Brasil já podem começar a retirar os ingressos. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira (10) os locais onde será feita a entrega e a operação necessária para retirar os tíquetes.

Em Salvador, os bilhetes devem ser retirados no segundo piso do Shopping Bela Vista. O posto funciona das 10h às 20h, todos os dias da semana. É necessário levar impresso o voucher gerado no ato da compra, apresentar um documento de identificação com foto e o cartão de crédito usado na compra.

Em caso de meia-entrada, destinado somente aos brasileiros, além do voucher, é preciso um documento que ateste a elegibilidade para obter o ingresso desta categoria. E o mesmo procedimento de comprovação será necessário para quem tiver direito à gratuidade.

O tíquete será entregue somente ao titular da compra. Caso ocorra algum impedimento, o titular pode dar uma procuração para que terceiros retirem o ingresso. É necessário ressaltar que, além da procuração, os demais documentos do titular também são exigidos. Já os brasileiros que optaram pela entrega em domicílio começarão a receber a partir desta sexta-feira.

O prazo máximo para retirada é até o término da partida para a qual o torcedor comprou a entrada. Em todos os centros de distribuição, instalados nas cinco cidades que receberão jogos, será possível imprimir o bilhete para qualquer sede.

Compra presencial

A partir do dia 15, o torcedor terá o direito de comprar presencialmente nos centros de distribuição de ingressos. O limite é de até cinco por partida, para até sete jogos, que é a mesma limitação para quem escolhe pela aquisição no site copaamerica.com.

O procedimento para a compra é simples: ao chegar ao local a pessoa será direcionada a um terminal de autoatendimento e deverá retirar uma senha. Ao ser chamada, irá informar ao atendente do guichê qual a partida que deseja. Havendo disponibilidade, efetiva a compra em dinheiro, cartão de crédito ou débito e recebe imediatamente o bilhete. Não é possível escolher os assentos. De acodo com a organização da Copa América, o sistema irá selecionar os melhores disponíveis no momento.

Qualquer partida poderá ter ingresso comprado até o seu término, desde que existam lugares disponíveis. Não haverá venda ou retirada de tíquetes nas bilheterias dos estádios.

Onde retirar o ingresso?

Salvador - Shopping Bela Vista

Belo Horizonte - Boulevard Shopping

Porto Alegre - Shopping dos Navegantes

Rio de Janeiro - Bondinho Pão de Açúcar

São Paulo - Memorial da América Latina