Vai curtir o Festival Virada Salvador? Veja programação, esquema de transporte e mais

Neste sábado (31), finalmente, nos despedimos de 2022. E, se tivermos como referência os três primeiros dias do Festival Virada Salvador, não vai faltar animação para dar adeus a esse ano cheio de desafios. No palco principal da arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio, uma das atrações mais esperadas da noite também enfrenta um desafio. Será a estreia de Claudia Leitte na contagem regressiva do Réveillon da capital baiana. Tem o friozinho na barriga, mas a loira se garante.

“Confesso que por ser minha primeira vez na regressiva de Salvador, na minha terra que amo tanto, e justo no ano que eu celebro meus 20 anos de carreira, me emociona ainda mais esse momento”, afirma ela, que se apresentou no evento pela última vez em 2020, antes da pandemia. “Tô preparando uma virada inesquecível, com a participação dos meus fãs na abertura do show e prometo que os últimos minutos de 2022 e os primeiros de 2023 serão recheados de alegria e energia boa. Vai ser massa!”.

A cantora dará uma parada estratégica na apresentação para os quinze minutos de queima de fogos na Boca do Rio. Outros bairros também vão celebrar a chegada de 2023 com show pirotécnico. São eles: Paripe, Cajazeiras, Ribeira, Boa Viagem, Patamares, Santo Antônio Além do Carmo, Jardim de Alah, Farol da Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Itapuã, Periperi e Pernambués, bem como na Ilha de Bom Jesus dos Passos, Paramana, Santana, Bananeiras, Praia Grande e Itamoabo.

Depois de Claudia Leitte, o Festival Virada Salvador segue com Zé Vaqueiro, João Gomes e Thiago Aquino. Já domingo (1º), o público se despede da festa com shows de Olodum, La Fúria, Daniela Mercury, Saulo, Danniel Vieira e Timbalada.

Serviços

Quem ainda não passou pelo evento precisa estar atento a algumas informações importantes. Por exemplo: não pode entrar com bebida alcoólica. Apenas neste sábado, noite da virada, será permitido que os frequentadores levem espumante para brindar o ano que se inicia. Mas, nada de garrafa de vidro; somente vasilhas de plástico. Lá dentro, um caminhão de bebidas vende chope, cerveja, drinks, refrigerantes, energéticos e água mineral.

Se é pra beber, tem que forrar o estômago antes. A Vila Gastronômica comporta cerca de 50 estandes e food trucks com comidinhas como pastéis, tapiocas, acarajés, pirão de aipim com carne do sol, sanduíches, cachorro quente, batata frita, coxinha, crepes e yakisoba.

Dá pra ir pro Festival de táxi, ônibus, mototáxi e mesmo de carro - estacionar na Zona Azul custa R$20 por um período de 12 horas.

Na arena Daniela Mercury, a Unidade de Pessoa com Deficiência (UPCD) disponibiliza um espaço com 50 lugares para pessoas com diversos tipos de deficiência para aproveitar os shows. O acesso é por ordem de chegada, até a lotação da área.

Para crianças e adolescentes, Arena Gamer, Pista de Skate e Divertilândia são alternativas de lazer. Os espaços ficam localizados no Parque dos Ventos. Para maior segurança dos pequenos, a Guarda Civil Municipal (GCM) está identificando-os com uma pulseira azul, contendo seu nome, nome do responsável e telefone de contato. A ação acontece ao lado do camarote, na entrada do setor de serviços do Festival.

Em caso de atendimento médico, dois módulos de saúde prestam assistência ao público: um próximo ao camarote e outro defronte à pista de skate.

E não será por falta de internet que a galera vai deixar de registrar seus momentos no Festival Virada Salvador. Por toda a arena Daniela Mercury está sendo disponibilizado wifi gratuito. Capricha na pose, acredita na foto e só vem, 2023!

Bairros com queima de fogos

Boca do Rio, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Paramana, Santana, Bananeiras, Praia Grande, Itamoabo, Paripe, Cajazeiras, Ribeira, Boa Viagem, Patamares, Santo Antônio Além do Carmo, Jardim de Alah, Farol da Barra, Rio Vermelho e Amaralina, Itapuã, Periperi e Pernambués

Programação musical

SÁBADO (31/12)

PALCO PRINCIPAL

Malê Debalê

Lincoln

Léo Santana

Wesley Safadão

Claudia Leitte

Zé Vaqueiro

João Gomes

Thiago Aquino

PALCO BRISA:

Gabi da Oxe + Maya e Bel4triz

Sambaiana e Ju Moraes

Nêssa

Melly

A Dama

Dj Belle + Nininha Problemática

DOMINGO (1°/01)

PALCO PRINCIPAL:

Olodum

La Fúria

Daniela Mercury

Saulo

Danniel Vieira

Timbalada

PALCO BRISA:

Bruxa Braba

Hiran

Makonnen Tafari

Mr Armeng

Duquesa

Ravi Lobo

Vandal + Áurea Semiseria

Sotake Brasileiro

Proibido entrar com:

Bebidas alcoólicas em geral*

Garrafas de vidro

Coolers

Bolsas térmicas

Objetos perfurocortantes

Guarda-chuva

Armas

Objetos corrosivos ou inflamáveis

Equipamentos de som e vídeo (com exceção de smartphones)

Materiais de teor ofensivo ou religioso

Pau de selfie

Laser ou similares

Megafone, buzinas ou instrumentos musicais

Escadas e bancos

Grande quantidade de papel higiênico

Pratos e copos de louça, alumínio ou de vidro

*No sábado (31), noite da virada, será permitido o acesso de espumante em vasilhames de plástico



Esquema de transporte

*Parada e estacionamento de veículos proibidos em ambos os sentidos da Avenida Octávio Mangabeira, nos trechos em frente ao Centro de Convenções e o Parque Atlântico.

Estacionamento proibido na Avenida Octávio Mangabeira, ambos os sentidos, a partir do restaurante Yemanjá até cruzamento com a avenida Jorge Amado; no sentido Avenida Tancredo Neves/Hospital Sarah, da Avenida Simon Bolívar; na Avenida Yemanjá, sentido Pituba, em frente às edificações; e nos dois sentidos da Avenida Jorge Amado, entre a Rua da Amendoeira do Jardim Imperial e a orla.

*Operação da Transalvador vai até 4h da manhã do domingo (1º)

ZONA AZUL - R$20 (período de 12 horas) - Avenida Octávio Mangabeira - Bolsão Jardim de Alah II; Avenida Octávio Mangabeira - Bolsão Boca do Rio, após a Praça Osório Vilas Boas, sentido Patamares (quadra de tênis); Avenida Simon Bolívar, ao lado do canteiro central, lado esquerdo da via, sentido Avenida Professor Manoel Ribeiro; e Avenida Simon Bolívar, ao lado do canteiro central, lado esquerdo da via, sentido Orla.

TÁXI E MOTOTÁXI – Pontos nas imediações do retorno próximo ao colégio Imeja, sentido Itapuã

ÔNIBUS E METRÔ

Saindo dos terminais de metrô Acesso Norte, Estação Pirajá, Pituaçu e das estações de transbordo da Lapa e Mussurunga

Pontos em frente ao restaurante Yemanjá, em frente à Praça Osório Vilas Boas e após o Multishop

- Praça Osório Vilas Boas (sentido Itapuã)

0125 Terminal da França/Barroquinha x Parque São Cristóvão

0125-03 Parque São Cristóvão x Barroquinha

0903 Lapa x Boca do Rio

1001 Aeroporto x Praça da Sé

1005 Lapa x Abaeté/Praia do Flamengo

1035 Aeroporto x Praça da Sé (Via Garibaldi

1053 Estação Mussurunga x Barra 3

1129 Cabula VI x Pituba

1247 Estação Pirajá/Conjunto Arvoredo x Imbuí

1363 Pau da Lima x Aeroclube

1059 Estação Mussurunga x Campo Grande

1425 Fazenda Grande 4/Trobogy x Vale dos Rios

2023-01 Estação Pirajá x Festival da Virada

- Restaurante Yemanjá (sentido Pituba)

0125 Terminal da França/Barroquinha x Parque São Cristóvão

0125-03 Parque São Cristóvão x Barroquinha

0903 Lapa x Boca do Rio

1001 Aeroporto x Praça da Sé

1005 Lapa x Abaeté/Praia do Flamengo

1035 Aeroporto x Praça da Sé (Via Garibaldi)

1053 Estação Mussurunga x Barra 3

1363 Pau da Lima x Aeroclube

1059 Estação Mussurunga x Campo Grande

1440 Cajazeiras XI x Centro de Convenções

1440-01 Cajazeiras VII/VI x Imbuí/Stiep

1637 Mirante de Periperi x Imbuí/Boca do Rio

2023 Terminal Acesso Norte x Festival da Virada

2023-01 Estação Pirajá x Festival da Virada