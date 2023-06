Vai curtir o São João no interior da Bahia? Veja excursões a partir de R$ 99

Quem pretende viajar em excursão para o São João precisa se apressar, as agências de viagens informaram que alguns destinos já estão quase com a lotação máxima. Mas, garimpando, ainda é possível encontrar viagens a partir de R$ 99. Quem já fez esse tipo de deslocamento, no entanto, alerta que é importante redobrar a atenção na hora de fechar o negócio, e se certificar do que está incluído, caso sejam oferecidos pacotes, para não levar gato por lebre.

Este ano, as agências de viagens estão apostando em open bar, facilidades de pagamento e outras comodidades para impulsionar as excursões. Em geral, os empresários afirmam que a procura por pacotes de viagem juninos começa ainda em março. O setor já está estimando o crescimento de até 30% nas vendas, em comparação com 2022.

A servidora pública Rafaela Lima, 32 anos, que já fez excursões no São João, aconselha os viajantes de primeira viagem a colocar as despesas na ponta do lápis para saber se o pacote compensa ou se é mais barato viajar sozinho. Ela frisa que existem vantagens e desvantagens nesse modelo.

“O bom é que não temos que nos preocupar em dirigir, podemos aproveitar a festa até o final. A viagem costuma ser animada, porque as pessoas estão alegres e ansiosas, e é uma oportunidade de conhecer gente nova. O ruim é que, às vezes, tem aquelas pessoas que passam dos limites, esquecem que estão viajando em grupo, e o fato de ter que seguir um roteiro que já está definido. Por isso, é importante olhar com calma antes de fechar”, orienta.

Pesquisar sobre a reputação da empresa é fundamental. Vale ainda verificar o destino, o meio de transporte e a quantidade de dias da excursão, fatores que interferem no preço dos pacotes; assim como os serviços como open bar, hospedagem, alimentação e ingressos para festas privadas. Algumas agências estão oferecendo descontos para quem pagar no Pix, à vista, ou parcelando a viagem em até 6 vezes sem juros para ajudar o cliente a se decidir.

O idealizador e coordenador da Ellefantrip, Diego Prechede, realiza excursões para o Vale do Capão, na Chapada Diamantina, e conta que a maioria das pousadas já está com as reservas lotadas. Esse é o período do ano em que a agência de turismo recebe mais demanda e, curiosamente, a maioria do público é de mulheres na faixa dos 30 aos 40 anos, viajando sozinhas ou com amigas,

“O público varia de acordo com o perfil da agência. No nosso caso, o público é mais feminino. Para ter uma ideia, vamos com 50 pessoas para o Capão, 80% da viagem já está vendida e temos apenas três homens. No início a gente pensava que ia atrair outro tipo de público, de 20 a 30 anos e de perfil variado. Acredito que a proposta da agência, a comodidade, a reputação e o clima família atraíram o público feminino”, disse.

Ele conta que a São João do Vale do Capão é tradicional, com palcos pequenos, bandas regionais e forró pé de serra. A vila fica enfeitada, tem fogueira, frio e licor. A empresa oferece serviços de fotografia e arraiá exclusivo. “Além disso, fazemos uma análise dos perfis para acomodar pessoas com características comuns nos mesmos quartos, o que facilita a formação de novas amizades”, contou.

Na Top Trip há a possibilidade de excursão e de bate e volta. O empresário e dono da agência, João Tenório, diz que o tipo de público varia de acordo com o destino da festa, e que a empresa oferece facilidades como transporte, hospedagem, churrasco, 24h de open bar e translado privado para festas como atrativos. Este ano, ele está trabalhando com excursões para Senhor do Bonfim e Ibicuí, na Bahia; e com Campina Grande, na Paraíba. Há bate e volta também para Alagoinhas.

“Ibicuí atrai o público mais jovem, entre 25 e 35 anos. Senhor do Bonfim e Campina Grande tem público mais velho. Em Senhor do Bonfim, muitos casais de 35 a 45 anos, e em Campina Grande, muitos idosos que querem curtir o São João tradicional. Mas em todos os destinos tem gente viajando sozinha”, explica. Os 60+ também são o público da InterAtiva, agência que aposta em roteiros mais extensos envolvendo cidades na Bahia, Pernambuco e Maranhão. A Anselmo Turismo montou programação para as festas de Campina Grande (PB) e Caruaru (PE), além de ter destinos para Aracaju (SE) e municípios baianos com festas tradicionais, como Lençóis, Mucugê, Cruz das Almas e Senhor do Bonfim.

Pandemia

Os clientes contaram que em geral os preços das excursões sofreram reajustes depois da pandemia, e acreditam que essa alteração está relacionada com o aumento da inflação e dos preços dos combustíveis, além da retomada da festa. A proprietária da agência Tô Na Estrada, Vanessa Rios, percebeu também uma mudança no perfil do público.

“A maioria são casais ou clientes individuais, principalmente para os roteiros de hospedagem. Antes, geralmente grupos de amigos ou famílias fechavam as vagas. Percebemos que este ano, as pessoas não quiseram esperar por outras. Vimos isso também em outros pacotes no decorrer do ano. No segundo semestre, já temos vários pacotes esgotados. O pessoal está se programando com mais antecedência”, contou.

Ela afirmou que a empresa não cobra taxa extra dentro do ônibus, tem embarque em cidades sem custo adicional e que crianças até 6 anos não pagam. Há também desconto para grupos, e o pagamento no boleto bancário é parcelado, sem juros e sem a consulta. A agência está trabalhando com destinos na Chapada Diamantina (BA) e em Sergipe.

Reis aconselhou os clientes a verificarem a idoneidade da agência antes de fechar o negócio, lembrou que a Tô Na Estrada tem cinco estrelas em avaliações no Google e que recebeu dois prêmios esse ano na categoria Turismo Seguro e Melhor Agência de Viagens – Região Metropolitana.

Listamos alguns destinos que ainda têm vagas disponíveis, mas é preciso ficar atento aos detalhes dos pacotes, há opções de viagens com tudo pago e outras que não oferecem ingresso e nem hospedagem. Acesse as redes sociais das agências para mais informações. Confira:

Santo Antônio de Jesus - Forró de Sajoão

Data: 24 de junho (bate e volta)

Pacote: R$ 139,50 à R$ 584,00

Saída: Campo Grande, Shopping da Bahia e Jardim dos Namorados, em Salvador

Agência: Axé Bahia Agência de Viagens (@francisco.venet)



Data: 21 a 25 de junho (excursão)

Pacote: R$ 1.200 a R$ 1.440

Saída: Salvador e Feira de Santana

Agência: Ellefantrip Turismo (@ellefantrip)



Data: 22 a 25 de junho (excursão)

Pacote: R$ 650 a R$ 1.250 (casadinha)

Saída: Dias D'Ávila, Camaçari e Salvador;

Agência: Tô na Estrada Viagens e Turismo (@tonaestradaviagens)



Data: 22 a 25 de junho (excursão)

Pacote: R$ 450 a R$ 880 (casadinha)

Saída de Salvador, Camaçari, Dias D'Ávila e Mata de São João.

Agência: Tô na Estrada Viagens e Turismo



Data: 20 a 27 de junho (excursão)

Pacote: R$ 7,998 (entrada + parcelas em 10x)

Saída: Aeroporto de Salvador

Agência: InterAtiva Viagens e Turismo (@interativaviagens)



Data: 21 a 26 de junho (excursão)

Pacote: R$ 4.290 (entrada + parcelas em 10x)

Saída: Rio Vermelho, em Salvador

Agência: InterAtiva Viagens e Turismo



Data: 22 a 27 de junho (excursão)

Pacote: R$ 6.360 (entrada + parcela em 10x)

Saída: Aeroporto de Salvador

Agência: InterAtiva Viagens e Turismo



Data: 22 a 27 de junho (excursão)

Pacote: R$ 4.430,00 (12x e com desconto no pix)

Saída: Aeroporto de Salvador

Agência: Viver Turismo (@viverturismoba)



Data: 21 a 26 de junho (excursão)

Pacote: R$1.430,00 a R$1.610,00

Saída: Salvador e Feira de Santana

Agência: Top Trip Salvador (@toptripssa)



Data: 21 a 26 de junho (excursão)

Pacote: R$ 1.430,00 – R$ 1.610,00

Saída: Salvador e Feira de Santana

Agência: Top Trip Salvador



Data: 21 a 26 de junho (somente o transporte)

Pacote: R$ 360,00 e R$ 380,00

Saída: Salvador e Feira de Santana

Agência: Top Trip Salvador



Data: 23 a 25 de junho (excursão)

Pacote: R$ 800,00 a R$ 1.560,00

Saída: Salvador e Feira de Santana

Agência: Top Trip Salvador



Data: 24 de junho (bate e volta)

Pacote: R$ 240,00 a R$ 910,00

Saída: Salvador e Feira de Santana

Agência: Top Trip Salvador



Data: 24 de junho (bate e volta)

Pacote: R$ 180,00 a R$ 684,00

Saída: Salvador e Feira de Santana

Agência: Top Trip Salvador



Data: 21 a 25 de junho (excursão)

Pacote: R$ 1.399 a R$ 1.599 (individual, parcela em 6x)

Saída: Salvador

Agência: Anselmo Turismo (@anselmo.turismo)



Data: 22 a 25 de junho (excursão)

Pacote: R$ 599 a R$ 659 (individual, parcela em 3x)

Saída: Salvador

Agência: Anselmo Turismo



Data: 22 a 25 de junho (excursão)

Pacote: R$ 990 a R$1.194 (individual, parcela em 6x)

Saída: Salvador

Agência: Anselmo Turismo



Data: 22 a 25 de junho (excursão)

Pacote: R$ 899 a R$1.194 (individual, parcela em 6x)

Saída: Salvador

Agência: Anselmo Turismo



Data: 23 de junho (bate e volta)

Pacote: R$ 99 a R$130 (individual, parcela em 3x)

Saída: Salvador

Agência: Anselmo Turismo



Data: 24 de junho (bate e volta)

Pacote: R$ 199,90 a R$ 249,90 (individual, parcela em 3x)

Saída: Salvador e Feira de Santana

Agência: Anselmo Turismo



Clube Correio dá desconto de 15% em excursões para Chapada Diamantina, Aracaju, Caruaru e Campina Grande

Os assinantes do Clube Correio têm descontos de 15% (à vista) ou 10% (no cartão de crédito) em passeios realizados pela Elitur Eventos. Confira abaixo as quatro excursões juninas que estão com oferta:

Aracaju – 22 a 25 de junho

Ônibus (Ida e volta)

Hospedagem com café

Valor: R$ 599,00 à vista ou 3x de R$ 220,00

Caruaru + Campina Grande – 21 a 25 de junho

Ônibus (Ida e volta)

Hospedagem com café

Valor: R$ 1.399,00 à vista ou 6x de R$ 266,50

Chapada Diamantina – 22 a 25 de junho

Lençóis, Cacho Mosquito, Pratinha, Lapa Doce, Pai Inácio e Mucugezinho

Ônibus (Ida e volta)

Hospedagem com café

Valor: R$ 990,00 à vista ou 6x de R$ 199,00

Chapada Diamantina – 22 a 25 de junho

Cachoeira do Buracão, Poço Azul, Cemitério Bizantino, Rio Espalhado, Cachoeira das Orquídeas e Mucugê

Lençóis, Cacho Mosquito, Pratinha, Lapa Doce, Pai Inácio e Mucugezinho

Ônibus (Ida e volta)

Hospedagem com café

Valor: R$ 899,00 à vista ou 6x de R$ 174,83

Pacote de todos os passeios: Transporte (ida e volta), translado para o local de passeio e hospedagem com café da manhã de duas diárias. Vale ressaltar que o valor promocional é para quarto triplo ou quádruplo. O Quarto Casal inclui taxa extra.

Observação: Pacote não inclui acesso a atrativos e nem guia local.

Os pacotes podem ser adquiridos por meio do site www.elitureventos.com.br ou do Whatsapp: (71) 98869-7171, (71) 9 9951-5185 ou (71) 9 9296-3845.