Vai fazer o concurso do IBGE? Veja como se preparar para a prova

Durante a maratona de estudos para o concurso da Polícia Militar, a estudante de Direito Yasmin Brito, 19 anos, decidiu também participar do certame do Censo 2020. E manteve sua rotina de estudos após as provas da PM, realizadas em 19 de janeiro deste ano. Agora, ela terá de acelerar sua preparação. É que ontem o IBGE - órgão responsável pelo censo - finalmente lançou os editais para as seleções mais esperadas do ano.

Só na Bahia são 14.395 vagas, sendo 2.619 para Salvador. Em todo o Brasil, são 208.695 postos. As inscrições já estão abertas e seguem até o próximo dia 24. A taxa de inscrição é de R$ 35,80 para os cargos de Agente Censitário Municipal (ACM) e de Agente Censitário Supervisor (ACS), para candidatos com, no mínimo, o ensino médio completo; e R$ 23,61 para recenseador, que exige ensino fundamental completo. O salário é de R$ 2.100 para as vagas de ACM e R$ 1.700 para ACS.

A remuneração do recenseador depende do número de questionários preenchidos e da região onde as entrevistas forem feitas. o IBGE disponibiliza um simulador no site do Censo 2020. Segundo órgão, a remuneração média para um recenseador que trabalhe 25 horas semanais em Salvador é de R$ 1.470,00.

Para todas as funções (agentes censitários e recenseador), há vagas reservadas a pessoas com deficiência e para quem se autodeclare preta ou parda, dentro dos percentuais definidos na legislação.

Segundo prevê um dos editais, as provas para ACM e ACS serão as mesmas. É a pontuação alcançada por cada candidato que vai definir qual o cargo ele ocupará. Quando pontuar mais é empossado como ACM . O salário é de R$ 2.100 para as vagas de ACM e de R$ 1.700 para quem for aprovado como ACS.

O outro edital versa sobre as regras de concorrência para as vagas de recenseador, que se dá em duas etapas. Depois das provas escritas há ainda um curso de treinamento, previsto para julho. Só quem for aprovado nesta fase é que será contratado.

Importante esclarecer que todas as vagas são para contratos temporários. Os agentes censitários municipais e agentes censitários supervisores (ACS) devem trabalhar por um período de 5 meses a partir de julho. Os recenseadores começam a trabalhar em agosto, quando também se inicia o Censo Demográfico 2020. Os prazos podem ser prorrogados caso haja necessidade e recursos orçamentários para arcar com a extensão.

Resenseador colhe informações da população (Divulgação/Agência IBGE)

Metas

Dentre os processos seletivos, Yasmin deseja ingressar na vaga de recenseador, pois pretende conciliar o trabalho com o estudo e utilizar o salário para financiar novas aulas preparatórios para outros concursos. Entrar no serviço público é uma de suas metas de vida. “Como eu já estudo há quase 4 anos para concursos, não perco nada estudando para esse”, afirma. Apesar do número de vagas, a estudante reconhece que a concorrência deve ser alta devido ao elevado número de desempregados no país.

Na visão do advogado e professor de Direito Administrativo em cursos preparatórios, Edmundo Garcia, a procura por concursos públicos com vagas temporárias é baixa por não oferecer estabilidade, que é, ao lado do salário, o grande atrativo para o serviço público. Entretanto, Garcia aponta que a alta do desemprego eleva a concorrência destas oportunidades.

“A gente teve a diminuição dos concursos públicos. Somado ao momento de desemprego e crise, então, as pessoas terminam procurando os temporários”, argumenta o professor.

Neste cenário, o coordenador das carreiras de tribunais e administrativas do Alfacon Concursos, Vinicius Rodrigues, acredita que mais de 1 milhão de candidatos devem participar das seleções do IBGE. “Muito concurseiro que ainda não conseguiu seu cargo efetivo deve realizar o exame, imagino que vá ter uma concorrência grande”.

Orientações

Para se dar bem, os especialistas indicam montar um plano de estudos para a prova. A orientação aos candidatos é a de resolver questões de provas anteriores e focar nos assuntos específicos descritos nos editais: Conhecimentos Técnicos e Ética no Serviço Público.

“O aluno deve focar na legislação específica que não está acostumado estudar. Matérias como Português e Raciocínio Lógico já são habituais para os concurseiros. O estudo de conhecimentos técnicos e da ética do IBGE são muito específicos”, indica Rodrigues.

Já Edmundo Garcia ressalta que é interessante recorrer a provas antigas do IBGE para analisar os assuntos mais cobrados. “A partir desta análise é que se cria um cronograma de estudos para abarcar todas as disciplinas”.

Dentro do plano de estudos, Garcia acredita que as disciplinas com o maior peso na avaliação devem ter um tempo maior de estudo semanal. Durante o estudo diário, o professor afirma que o concurseiro deve escolher entre duas e três disciplinas a serem estudadas.

“O estudante deve alternar as disciplinas estudadas durante a semana. Também é necessário reservar espaço para resolver questões. O tempo é curto e tem de aliar teoria e questões”, aconselha.

Rodrigues delimita um número mínimo de questões a serem resolvidas por dia. Durante a semana, o coordenador aponta que é necessário resolver pelo menos 20 questões. No domingo, a indicação é fazer 200 questões.

Censo

As contratações temporárias visam reforçar a equipe do IBGE para realizar o Censo Demográfico 2020. Por ter como tarefa cobrir todo o país, o levantamento é caracterizado como uma operação de guerra em tempo de paz, comenta a assessora de comunicação do órgão na Bahia, Mariana Viveiros. De acordo com ela, o IBGE possui cerca de 7 mil funcionários. Com a seleção, o quadro deve aumentar em 30 vezes.

O Censo é o maior levantamento estatístico do país e levanta informações para orientar decisões sobre políticas públicas e decisões empresariais. "O Censo mostra quantos somos, onde estamos e como vivemos. São informações que tem data de validade longa porque o IBGE só faz censo a cada 10 anos”, explica Viveiros.

Provas objetivas

O processo seletivo para a contratação temporária para o cargo de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS) é unificado. Os primeiros colocados no exame são selecionados como ACM. Ao final das vagas para este posto, os outros aprovados são alocados como ACS. São 486 vagas para o cargo de ACM no estado, sendo 41 em Salvador e as demais estão distribuídas em outros 413 municípios.

Os aprovados para o cargo de Agente Censitário Supervisor (ACS) terão salário de R$ 1.700. Na Bahia, são 1.507 vagas são para ACS, das quais 317 são para Salvador e 1.190 estão divididas entre 413 municípios do interior. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Os agentes terão contrato inicial de 5 meses podendo ser estendido em caso de necessidade, se houver recursos orçamentários.

As provas do processo seletivo para agente censitário estão previstas para 17 de maio de 2020. Os exames, que são objetivos e de múltipla escolha, ocorrerão em todos os municípios com vagas para a função. O processo seletivo para Recenseadores visa contratar 12.402 trabalhadores. Destes, 2.619 irão atuar em Salvador e os outros 9.783 serão distribuídos por todos os outros 416 municípios baianos. A escolaridade exigida é o ensino fundamental completo.

A remuneração para esta função é baseada na produção do trabalhador. É possível estimar a remuneração de um recenseador no simulador que o IBGE disponibiliza no site do Censo 2020 (censo2020.ibge.gov.br). As inscrições para concorrer a uma vaga de recenseador custam R$ 23,61. Assim como no outro processo seletivo, a prova é objetiva e de múltipla escolha. Os testes serão aplicados em todos os municípios baianos em 24 de maio de 2020.

Após a aprovação nos exames objetivos, os recenseadores deverão ser aprovados em uma semana de treinamento sobre o Censo Demográfico para serem contratados.

Os aprovados para todas as funções farão jus a 13º e férias proporcionais ao tempo trabalhado. Para todas os postos há reserva de vagas (cotas) para pessoas com deficiência e que se autodeclaram pretas ou pardas, dentro dos percentuais definidos na legislação.

Dicas para passar

Provas anteriores - Resolver provas anteriores para determinar as suas dificuldades e forças e, assim, criar um plano de estudos individual.

Organizar estudos - Alternar os assuntos estudados por dia durante a semana e separar parte do tempo dedicado aos estudos para resolver questões

Matérias específicas - Focar nas matérias específicas do concurso (Ética no Serviço Público e Conhecimentos Técnicos), já que os concurseiros possuem conhecimento amplo de disciplinas básicas

Não subestimar a prova - Não subestimar o concurso, pois, apesar de ter um conteúdo simples, a banca da Cebraspe é conhecida por conseguir aprofundar assuntos menos complexos

Edital - Ler o edital para conhecer o processo seletivo do concurso escolhido

Conteúdo - Fugir das videoaulas genéricas até a data das provas. O indicado é assistir apenas a vídeos com conteúdos intensivos voltados especificamente para o edital

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier