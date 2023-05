Vai na Fé chega ao capítulo 100, nesta quinta (11), com reviravoltas 

Vai na Fé chega ao capítulo 100 nesta quinta-feira, 11 de maio, com reviravoltas. O episódio especial da novela da Globo terá um segredo sendo descoberto, uma declaração de amor surpreendente e o anúncio de um novo exame de DNA.

O grande acontecimento do centésimo capítulo de Vai na Fé ficará por conta de Kate (Clara Moneke), que tem roubado a cena e alcançado grande destaque na novela. Prestes a ser desmascarada, a moça vê seu segredo ficar por um fio.

Clara (Regiane Alves) vai convidar Kate e a mãe da jovem para jantar em sua casa. Só que Bruna (Carla Cristina Cardoso) reconhece a anfitriã, para o desespero da filha.

No capítulo de quinta-feira, Kate implora para que Bruna não revele para Clara que a moça foi amante de Theo (Emílio Dantas). Nem a esposa traída e muito menos Rafa (Caio Manhente) desconfiam do passado sórdido entre sogro e nora.

No mesmo dia, Kate não deixa que Bruna conte para Ben (Samuel de Assis) que ela se envolveu com Theo. O advogado, aliás, a essa altura da história, estará envolvido em um novo problema.

Também no capítulo, Lumiar (Carolina Dieckmann) anuncia a Ben que o juiz determinou que o teste de DNA sobre a paternidade de Jenifer (Bella Campos) deve ser refeito por conta da suspeita de fraude. A notícia também vai mexer com Sol (Sheron Menezes).

O grande temor de todos é que Theo seja apontado como o verdadeiro pai de Jenifer. O mau-caráter, entretanto, estará em outra. Ele curte um clima de romance com Lumiar, com quem passa a noite. No dia seguinte, para a surpresa da advogada, o vilão lhe faz uma declaração de amor e pede para ficar com ela.

Veja o que vai acontecer em Vai Na Fé nesta semana:

Quinta-feira (11)

Kate implora que Bruna não revele a verdade para Rafa e Clara. Theo gosta de conversar com Fábio. Lumiar e Theo passam a noite juntos. Kate não deixa que Bruna conte para Ben que ela se envolveu com Theo. Anthony decide ajudar Ivy, e pede para ela pegar os contratos dos funcionários de Wilma. Vitinho consegue uma parceria para restaurar a imagem de Lui na internet. Antônio avisa a Ben e Bruna que a fraude do DNA será descoberta. Theo pede para ficar com Lumiar. Sol e Lui sonham um com o outro. Érika pensa em tirar proveito de Wilma após ler o contrato de trabalho de Sol. Lumiar anuncia a Ben que o Juiz determinou que o teste de DNA deve ser refeito.

Sexta-feira (12)

Ben questiona Lumiar sobre o motivo da repetição do teste. Theo comemora o novo exame de DNA. Érika pede para Ivy filmar Sol e Lui juntos. Ben se aconselha com Mãe Ana. Anthony avisa a Vitinho que Érika publicará sobre a cláusula do contrato de Sol. Jenifer ajuda Hugo em um trabalho. Kate vê Hugo e Jenifer juntos e decide convidar os dois para sair com ela e Rafa. Sol descobre que terá que fazer um novo exame de DNA e se desespera. Lui implora que Érika não poste seu vídeo com Sol. Clara muda o visual. Sol faz confidência para Ben sobre Lui. Rafa consola Jenifer. Lumiar segue o conselho de Ben e pede para Theo desistir de fazer o exame de DNA. Ben, Jenifer e Sol esperam Theo no laboratório.

Sábado (13)

Theo aparece no laboratório e deixa Sol, Jenifer e Ben nervosos. Lumiar é avisada da audiência de Emílio. Theo implica com Ben e Sol. Vitinho ajuda Lui com a surpresa que ele planeja fazer a Sol. Os bens de Guiga são bloqueados por culpa de Emílio. Lumiar termina seu romance com Theo. Emílio pede para morar com Guiga. Guiga vende brigadeiro no Icaes. Vitinho compra um anel para Lui dar a Sol. Hugo é obrigado a ir falar com um traficante. Lui conta para Ludmilla sobre suas intenções com Sol. Jennifer, Ben, Bruna, Kate e Rafa se encontram para ver o show.