Vai na Fé: Clara flagra Theo beijando Kate à força e percebe que marido é abusador

Clara (Regiane Alves) vai descobrir da pior forma possível que Theo (Emilio Dantas) e Kate (Clara Moneke) foram amantes em Vai na Fé. Em um jantar em família, o mau caráter dará um jeito de ficar sozinho com a ex no quarto e a agarrará. Clara flagrará a cena e ficará chocada, mas o bandido a enrolará dizendo que ela bebeu e se confundiu. A ex-modelo fingirá que acreditou, mas no dia seguinte, vai procurar a nora e descobrirá que o marido é um abusador.

A cena na novela das sete da Globo irá ao ar no próximo dia 9. Clara levará Kate para seu quarto para doar a ela mais vestidos que não usa. Theo derramará uma garrafa de vinho no chão de propósito, forçando a mulher a limpar. Ele, então, irá até o dormitório e beijará a ex-amante à força.

Com o flagra, Kate sairá de lá correndo, e Theo tentará confundir Clara. "Você viu uma menina tropeçando e um homem adulto segurando pra ela não se esborrachar no chão. Mais que isso, é piração sua", mentirá.

A dondoca avisará que ainda tem batom na boca dele, e o crápula fingirá calma: "Lava o rosto, toma uma água. Vou voltar pra sala. Não posso deixar meu filho e os outros convidados sozinhos".

O clima ficará péssimo e, quando todos forem embora, a discussão do casal continuará. Nervosa, Clara mandará o marido dormir em outro lugar. No dia seguinte, ela desabafará com Helena (Priscila Sztejnman). "Ele falou que a menina tropeçou e ele segurou", começará.

"Mas foi muito estranho, eu senti o clima na hora. Mas agora, eu tô duvidando do que eu vi. Ele fala com tanta convicção que eu fico confusa. Depois, eu fiquei pensando se não foi ela que se jogou em cima do Theo. A menina não é do nosso nível, pode estar tentando alguma coisa.".

Helena ficará incrédula e alertará que Theo está tentando manipulá-la. Clara, então, decidirá procurar Kate, que contará toda a verdade à sogra. "Aquilo que você viu foi o Theo. Ele veio pra cima de mim, ele me acuou. É o que ele faz sempre! Aquele demônio é uma pessoa horrível!".

Clara não acreditará, e a jovem se lembrará de quando começou a se relacionar com o amante. "Eu conheci o Theo quando trabalhava numa cafeteria. Ele dizia que o casamento dele tava em crise, que a mulher dele era maluca e ele e ele só não separava por causa do filho doente. Ele me encheu de presente, me chamou pra morar no apart, fez mil promessas... E quando ele cansou de mim, me botou pra fora que nem lixo", dirá ela, confessando ainda que só desistiu de se vingar quando conheceu Rafael.

Veja o que vai acontecer nos próximos capítulos:

Segunda-feira (5)

Kate não conversa com Hugo. Guiga e Dora reparam em Lui e Lumiar. Jenifer recebe um presente de Hugo. Hugo entrega o cartão de Grazi para Kate. Bruna posta o vídeo de Sol e Ben dançando. Theo vê o vídeo que Bruna postou e fica furioso. Clara se encontra com Helena em sua casa. Kate liga para Grazi. Yuri e Vini começam a se entender. Lumiar desiste de ir embora do Refúgio. Jenifer tenta avisar à Kate que Theo se encontrará com ela no Icaes. Kate faz fotos de Rafa. Lui ajuda Lumiar. Valéria questiona Ben sobre suas chances com ele. Theo vê Kate.

Terça-feira (6)

Rafa tenta proteger Kate de Theo. Valéria é franca com Ben sobre suas intenções. Jenifer exige que Theo não incomode Kate. Kate sente-se mal por mentir para Rafa. Theo obriga Kate a sair com ele. Fábio, Lui, Lumiar e Guiga cuidam de Dora. Kate entrega o cartão de Grazi para Ben. Orfeu desconfia de que Hugo mentiu para ele. Kate não conta para Jenifer sobre seu encontro com Theo. Hugo observa Jenifer. Valéria conversa com Sol sobre Ben. Ben marca de se encontrar com Grazi. Orfeu obriga Hugo a ameaçar Grazi pessoalmente. Bruna arma para Sol encontrar com Ben. Grazi vai ao escritório de Ben e conhece Sol.

Quarta-feira (7)

Ben incentiva Sol e Grazi a conversarem. Hugo e Pablo ameaçam Grazi na rua. Sol confirma para Ben que Grazi denunciará Theo. Orfeu mostra para Theo o vídeo que Hugo fez de Grazi. Rafa fotografa Clara. Sol avisa a Marlene e Bruna que irá depor contra Theo. Lumiar não acredita quando Ben anuncia que existe outra vítima de Theo. Clara decide fazer um jantar para Kate, e Theo gosta da ideia. Guiga questiona Alice sobre Yuri. Bruna repara em Ben observando Sol. Lumiar comenta sobre o caso de Grazi com Theo, e ele nega qualquer envolvimento. Ben descobre que Grazi viajou, e compartilha seu estranhamento com Lumiar. Kate fala para Jenifer sobre o jantar a que Theo deseja que elas compareçam. Ben e Sol aparecem no bar de Orfeu.

Quinta-feira (8)

Orfeu finge não saber nada sobre Theo, e Ben vai embora com Sol. Jenifer pensa em Hugo. Orfeu se enfurece com Hugo e manda Pablo acabar com ele. Yuri tenta falar com Guiga. Hugo vê Eduardo abraçando Jenifer. Pablo alerta Hugo sobre a ameaça de Orfeu. Ben explica à Sol que o namorado de Jenifer pode estar em perigo. Theo manda Kate convencer Jenifer de ir ao jantar que deseja fazer com a família. Hugo se despede de Jenifer. Pablo mente para Orfeu. Kate implora que Jenifer vá com ela ao jantar na casa de Theo. Sol procura Janaína. Eduardo vai com Kate e Jenifer para o jantar na casa de Theo. Janaína aceita conversar com Sol. Theo intimida Kate.

Sexta-feira (9)

Rafa se preocupa com o estado de Kate. Janaína conta sua história para Sol e Ben. Jenifer se irrita quando Theo diz que quer conhecer sua igreja. Rafa fotografa Jenifer e Eduardo juntos. Clara flagra Kate e Theo. Rafa estranha o nervosismo de Kate. Clara discute com Theo. Jenifer consola Kate. Theo passa a noite com Lumiar. Helena critica Clara por defender Theo. Rafa entrega as fotos que fez no jantar para Jenifer. Ivy decide sair da banda. Theo conversa com um advogado sobre sua separação. Lucas faz um convite para Wilma. Jenifer vai à aula de Eduardo na igreja. Clara descobre que Kate foi amante de Theo. Bruna revela para Clara que Theo abusou de Sol.

Sábado (10)

Bruna descobre que Clara sofre em um relacionamento abusivo com Theo. Jenifer fala sobre Hugo com Eduardo. Clara exige que Kate se afaste de Rafa. Bruna consola Kate. Rafa pede para visitar Kate. Wilma chama Érika para participar do projeto. Kate conversa com Rafa. Jenifer vê Rafa desorientado na rua e o leva para sua casa. Theo discute com Ben e manipula Lumiar. Sol e Jenifer levam Rafa para casa e conversam com Clara. Rafa sofre por causa de Kate. Clara manda que Theo saia de casa.