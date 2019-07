'Vai ser especial', diz Escudero antes de enfrentar o Vitória

O meia Escudero, que passou com destaque pelo Vitória de 2013 a 2015, estará de volta ao Barradão nesta terça-feira (9), quando o Vitória enfrenta o Cuiabá às 19h15, pela nona rodada da Série B. Agora rival, o argentino negociou o retorno à Toca em fevereiro, ficou um mês treinando no clube, mas a negociação não se concretizou.

Escudero projeta o reencontro: “Vai ser um jogo especial pra mim. Tenho um carinho muito grande pelo clube, pela torcida, mas no momento não deu certo. Hoje eu estou aqui dando meu melhor para conquistar as coisas no Cuiabá”.

Ele enaltece a passagem pelo rubro-negro. “Lógico que é importante pra mim pessoalmente. Foram três anos da minha carreira lá, junto a meu filho e minha esposa, passamos três anos muito bons. Por isso eu não deixo de agradecer. Sempre sou agradecido pelos clubes em que passei, ainda mais no Vitória, que foi muito bom”, diz o jogador de 32 anos.

Em relação ao Cuiabá, o time fez dois jogos-treino na semana passada. Venceu o São Caetano por 1x0 e perdeu do São Paulo por 3x1. Ednei, ex-Vitória, é titular na zaga.