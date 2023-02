“Vai ser o melhor Carnaval de todos os tempos”, aposta presidente da Saltur

Após dois anos sem Carnaval, a aposta é de que a folia em 2023 será "o melhor Carnaval de todos os tempos". A aposta é do presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.

No Fuzuê, evento que precede a folia baiana, ele falou sobre a expectativa para os próximos dias. “A gente está muito feliz de poder começar esse pré-Carnaval, é um prenúncio do que vai ser o Carnaval deste ano. Eu acho que vai ser o melhor Carnaval de todos os tempos, sobretudo pela alegria das pessoas, pela ânsia de todos quererem curtir o Carnaval, sobretudo na paz”, afirmou.

Edginton elogiou ainda a energia do Fuzuê, que teve mais de 40 atrações. “A gente vê a alegria das pessoas de fato, famílias inteiras aqui participando, crianças de solo, carrinhos de bebê, as entidades na maior felicidade de poder estar curtindo o Carnaval. As pessoas vêm assistir, todo mundo fantasiado. Tem hora que você não sabe quem é da agremiação ou quem é folião que está aqui participando”, avaliou.

*O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.