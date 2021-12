Vai ser zagueiro? Filho de Messi viraliza com 'entrada dura' no irmão

Uma brincadeira de Lionel Messi em família viralizou nas redes sociais. O camisa 30 do Paris Saint-Germain apareceu jogando bola com os três filhos, Thiago, Mateo e Ciro, em um vídeo filmado pela esposa do astro, Antonela. Até aí, tudo normal. Eis que Mateo, que é o do meio, protagoniza uma cena inusitada.

O menino de seis anos virou um zagueirão e deu uma 'entrada duríssima' em seu irmão mais novo, Ciro, de três. O pequeno demonstrou não ter gostado muito do carrinho sofrido e, depois de se levantar, não quis mais participar da brincadeira.

Veja: