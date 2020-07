Vai ter live! Caetano Veloso festeja 78 anos em seu 1º ao vivo na quarentena

Após a esposa e os fãs tanto insistirem, o músico baiano Caetano Veloso finalmente anunciou sua primeira live, em comemoração ao aniversário de 78 anos. O encontro ao vivo sera no dia 7 de agosto, às 21h30, no Globoplay.

O próprio Caetano apelidou a apresentação de “Live Lenda”, em referência à insistência da esposa, Paula Lavigne (compartilhada com os fãs nas redes sociais), e dos milhares de admiradores que pediam um showzinho digital desde o começo da quarentena. A apresentação foi anunciada no 78º episódio do programa Sinta-se em Casa, feito por Macelo Adnet.

Assista a seguir como foi esse divertido encontro entre Caetano, Paula Lavigne e o humorista:

Na apresentação imperdível, Caetano se apresenta ao lado dos filhos Moreno, Tom e Zeca. Juntos, eles cantam sucessos que marcaram os quase 60 anos de carreira do cantor.

Nas redes sociais, os fãs já pedem ao cantor e compositor hits “Odara”, “Tigresa”, “Alegria, Alegria”, “Você Não Me Ensinou a Te Esquecer”, “Abraçaço”, “Não Enche”, “Tropicália”, “Desde Que O Samba É Samba”, “Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos”, “Reconvexo”, “Leãozinho” e tantos outros hinos da música popular.