Vai ter trio elétrico saindo da Bahia para animar as ruas de Paris

Carlinhos Brown promete fazer um grande Carnaval em Paris (Foto: Isaias Pascoal)

A edição 2023 da Lavage de La Madeleine, que acontece no dia 10 de setembro em Paris, promete transformar a capital francesa numa espécie de Carnaval fora de época de Salvador, com direito a bloco e abadá. Tudo porque o cacique Carlinhos Brown, principal atração do evento, do qual também é parceiro, vai levar um trio elétrico da Bahia para cantar seus principais hits e receber convidados. O staff de Brown está trabalhando incansavelmente para que tudo saia como “manda o figurino”. Quem está rindo à toa com os novos rumos do evento é seu criador, o baiano de Santo Amaro Robertinho Chaves.





Luiz Galvão o grande poeta dos Novos Baianos e o Teatro em sua homenagem (Foto: Divulgação)

Juazeiro vai homenagear Luiz Galvão com um teatro em seu nome

Compositor, escritor e um dos nomes de maior importância na criação do grupo Novos Baianos, o poeta Luiz Galvão, que nos deixou em 2022, receberá uma justa homenagem em sua cidade natal, Juazeiro. A mesma de João Gilberto, Ivete Sangalo e Daniel Alves. Em breve, será inaugurado o Teatro Luiz Galvão, como do complexo tecnológico de educação básica da Bahia-Rui Barbosa. Segundo fontes do blog, as autoridades locais esperam a confirmação do presidente Lula e da ministra da Cultura Margareth Menezes para a entrega do espaço cultural.

Ivete Sangalo continua com agenda cheia (Foto: Divulgação)

Ivete Sangalo: atração no Folianópolis e show de aniversário em Portugal

Nome que não pode faltar no evento, Ivete Sangalo é a primeira atração confirmada para a edição 2023 do Folianópolis, o Carnaval fora de época da capital de Santa Catarina, que acontece nos dias 2, 3 e 4 de novembro, na Passarela Nego Quirido. Por falar em Ivete, ela vai comemorar seu aniversário de 51 anos, dia 27 de maio, (o dos 50 foi em sua terra natal, Juazeiro) com um show na cidade do Porto, em Portugal. Ivete se apresenta ainda em Coimbra, no evento Queima das Fitas, e Lisboa. Os organizadores estão preparando uma grande festa para dar os parabéns à estrela baiana.





Festa de Yemanjá em Nice

A 10ª edição da Festa de Yemanjá – Festi - val Cultural Brasileira, que acontece em Nice, sul da França, já tem data marcada: será nos dias 1 e 2 de julho, com direito a conferência, exposição, animação e show. Mais uma vez, a organização é assinada pela baiana Solange Barreto, que mora há muitos anos na badalada Riviera Francesa.





TUM-TUM-TUM*

1 BelôVelloso lança, dia 25 de abril, o EP Belô Odara, resultado do projeto em que homenageou, com um show come- morativo, os 80 anos do tio famoso, Caetano Veloso. Com quatro músicas e arranjos de Tito Vinícius, o EP chega às plataformas digitais através da gravadora Biscoito Fino. “A obra de Caetano para mim é um marco, parece que estou voltando de tudo, é um recomeço. É dar continuidade a linhagem musical da minha família”, comentou Belô.

2 No domingo acontece a abertura da programação de 2023 do Centro Cultural Vai Chegar, criado por Tedy Santana. Desde 2018, o espaço envolve centenas de crianças do bairro em práticas artísticas, apoiando seu desenvolvimento como indivíduos e cidadãos. A partir das 10h, haverá o Do- mingo Musical, com exibição de clipe gravado no bairro e oficina de artes visuais conduzida pelo artista plástico Carlos José.

3 Começa nesta quinta-feira a temporada de forró do Boteco do Caranguejo. O projeto, Arraiá do Boteco, que terá a Banda Cueca Branca como anfitriã, recebe hoje a banda Colher de Pau. Na próxima quinta, os cantores da Cueca, Rapha Ribeiro e Alane Lopes, recebem Léo da Estakazero e Léo Viana.