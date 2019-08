Vaiado, secretário do Ministério do Meio Ambiente sai escoltado da Semana do Clima

O secretário de relações internacionais do Ministério do Meio Ambiente, Roberto Castelo Branco, foi vaiado e interrompido diversas vezes durante o quarto dia da Semana do Clima, nesta quinta-feira (22). O evento é organizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e sediada em Salvador. Nessa quarta-feira (21), o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também foi vaiado por manifestantes no evento.

Castelo Branco apresentava um balanço das ações e números do governo para a área do meio ambiente, sendo agropecuária, desmatamento. O secretário defendeu que houve redução do desmatamento de 2018 para este ano.

Durante toda sua fala o secretário foi vaiado e questionado pela plateia. "Isso é mentira! Cadê os dados deste ano? Vocês estão matando a Amazônia", gritavam os protestantes. Os manifestantes chegaram a levantar e ficar de costas para o secretário durante sua fala. Em sua apresentação, o secretário apresentou dados antigos sobre o desmatamento.

O secretário não falou com a imprensa e saiu escoltado do local pela Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM).