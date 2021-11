Valdivia, ex-Palmeiras, canta Asa de Águia no 'The Masked Singer Chile'

Se na versão brasileira do programa ‘The Masked Singer’ tivemos a participação do ex-jogador e ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca, o chileno Jorge Valdivia tratou de representar os palmeirenses e foi um dos famosos a cantar no ‘The Masked Singer Chile’, exibido na emissora Chilevisión.

Fantasiado de monstro peludo, colorido e cheio de olhos, o jogador levou ao palco do programa uma música bastante conhecida pelos brasileiros, principalmente pelos baianos. ‘Dança da Manivela’, sucesso lançado pelo Asa de Águia em 1997 embalou a apresentação de Valdivia, que jogou quase dez temporadas pelo Palmeiras e mostrou que ainda domina o protuguês.

Mas se o dérbi paulista fosse disputado em cima do palco, de fato o Timão de Marcelinho Carioca levaria a melhor contra os palmeirenses. Apesar da animação dos jurados, a apresentação do atleta não convenceu tanto assim e Valdivia acabou eliminado ao fim do programa, retirando a cabeça do monstro e revelando sua real identidade. Na versão Brasil, Marcelinho Carioca ficou no programa até o terceiro episódio, quando foi eliminado e tirou sua fantasia de coqueiro.