Vale a pena sair do Brasil? Histórias de quem emigrou, ficou ou voltou

Será que vale a pena deixar tudo para trás no Brasil e mudar de país? Só tem um jeito de obter essa resposta: perguntando a quem já vive fora há algum tempo, mas também para quem já foi, se deu bem por lá e mesmo assim voltou.

Neste 13º episódio do podcast O Que a Bahia Quer Saber, conversamos com baianos que deixaram o Brasil em diferentes épocas - há alguns anos ou recentemente - e se estabeleceram em países como Portugal e Austrália, muito buscados pelos jovens brasileiros.

Gente que se dedicou a uma graduação, que tinha emprego fixo e carreira promissora no Brasil, mas mesmo assim preferiu a mudança. Mães que emigraram com filho pequeno, de pouco mais de um ano. Ou casal que teve filha longe da família, no exterior.

O que a histórias desses baianos imigrantes podem nos ensinar? Com o que elas trabalham, será que dá para ter qualidade de vida e ganhar bem vivendo no exterior? Como enfrentaram a pandemia? O que recomendam a quem quer também mudar de país?

Também conversamos com baianos que viveram por bom tempo em outros países, conseguiram se estabilizar e viver bem por lá, mas mesmo assim decidiram retornar para Salvador. Por que essa volta? O que não gostaram no exterior? O que sentiram falta da Bahia?

Estamos vivendo o Agosto Jovem, um mês para discutir o futuro da nossa juventude. Segundo o estudo Atlas das Juventudes, 52% dos jovens brasileiros enxergam o Brasil como um local pobre. Se pudesse, quase metade deles (47%) se mudaria sem nem pensar duas vezes.

Esse podcast faz parte de uma série sobre jovens baianos que querem deixar o Brasil. Para conferir o primeiro episódio, quando entrevistamos pessoas que estão de malas prontas para emigrarem, clique nesse link.

Toda semana, você tem no podcast O Que a Bahia Quer Saber uma matéria especial em formato de áudio. Um mergulho em algum tema de relevância para o estado. Você poderá acessar os episódios aqui mesmo no site do Correio* no seu aplicativo favorito de podcasts: no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts.





Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Para ouvir, basta tocar no player acima. Ou, se preferir, basta clicar nos links para ouvi-lo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts. Também é possível buscar os episódios diretamente nos aplicativos.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.