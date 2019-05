Vale abre mais de 500 vagas de estágio na Bahia e em 6 estados

A mineradora Vale oferece mais de 500 vagas de estágio. As oportunidades são para Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Pará, Rio de Janeiro, Maranhão, além do Distrito Federal. As inscrições para o Programa de Estágio 2019 estão abertas até o dia 31 de maio, e a contratação acontece em agosto de 2019. Aprovados receberão uma bolsa-auxílio de até R$ 1.375.

As vagas são voltadas para estudantes de cursos técnicos ou de nível superior em áreas corporativas, minas, usinas, portos e ferrovias. Para os estudantes de formação superior precisam apresentar a declaração da instituição de ensino autorizando a realização de estágio. A duração máxima do estágio é de dois anos.

Já para as vagas de nível técnico, é preciso estar matriculado em uma instituição de ensino, estar formado na parte teórica ou não ter cumprido ainda a carga horária obrigatória de estágio. A duração do contrato é de até um ano.

O valor varia conforme o curso e a carga horária. Além da bolsa, a empresa oferece ainda de transporte e restaurante, vale-transporte e auxílio-refeição. Os estagiários da Vale têm direito a recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses. Os aprovados serão contratados entre agosto e setembro. As inscrições são feitas no site da empresa.