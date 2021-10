Vale misturar roupas de festa com casualidade do visual esportivo?

Aquela sua roupa mais glamourosa deve ter passado um longo período guardada, esperando o retorno dos eventos. E a hora está chegando, com a gradual liberação para as celebrações. Para esse momento tão aguardado, nada como investir nas misturas criativas para reinventar o tradicional "look de festa". A ideia é mesclar aquela saia sofisticada, o vestido bordado ou a blusa de pedrarias com itens esportivos, divertidos ou casuais. Mostrando que esses dois universos (o casual e o sofisticado) podem andar de mãos dadas compondo produções incríveis. Para fazer jus a essa estética elegante escolhemos como locação a Casa Pia de São Joaquim, construção datada dos séculos XVIII e XIX. Repleta de elementos históricos suntuosos, bela arquitetura conventual, o complexo abriga igreja, salões nobres e um imponente pátio. O local é palco de grandes casamentos e eventos. Cenário perfeito para as imagens poéticas que o fotógrafo Thiago Rosarii criou para sua primeira colaboração com o CORREIO. Vem conferir!

1. Princesa moderna

O vestido longo de tule em tons de bege é um clássico, ao ser sobreposto por uma jaqueta cropped verde militar (poderia ser também um colete de alfaiataria) ganha uma atualidade. O cinto marrom ajusta tudo e equilibra os tons.

2. Glam esportivo

A blusa vermelha vintage bordada com canutilhos e paetês faz combo jovial com a calça jogging em p&b. A clutch com frase divertida injeta mais irreverência.

3. Beleza Pura

O animal print casa bem com o vermelho, vale aguardar essa dica. Pensando nela, repaginamos o saião estruturado, fazendo par com camiseta de estampa de píton. Os colares e sapatos dourados finalizam o visu.

Fotos Thiago Rosarii (@thiagorosariifotografia) Produção de moda : Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral ) Modelo Lorena Lopes (@_lorelopes) da Agência One Models (@onemodelsoficial ) Beleza Hallison Costa (@hallisoncosta) Agradecimento Casa Pia de São Joaquim (@casapiaeventos ) Todos os looks são dos brechós Betty (@brechodabetty ) e Sarastro (@sarastrobrecho)