Vale Puskás? Em grande fase, Talisca marca golaço de calcanhar

Anderson Talisca pode ter feito um dos gols mais bonitos do ano. Revelado pelo Bahia, o atacante anotou uma verdadeira pintura na vitória do Al-Nassr sobre o Al-Tai, por 4x1, no domingo (6), pela Liga da Arábia Saudita. O lance foi tão incrível que já há uma campanha para que seja indicado ao Prêmio Puskás, da Fifa.

O golaço aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo, quando o Al-Nassr já ganhava por 2x0. Após cobrança de falta, Talisca se antecipou à defesa adversária, dominou, cortou o zagueiro e virou de costas para o gol. Com muito talento, ele bateu de calcanhar na bola, que subiu e entrou no ângulo.

وش تسوووّوي يا مجنوووون ???????? https://t.co/UD7jDOkgC9 pic.twitter.com/uX5Yi5n9H7 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 6, 2022 São 14 gols em 18 jogos na atual Premier League da Arábia Saudita. Este é Anderson Talisca, que hoje marcou duas vezes (um deles cheio de estilo) para o Al Nassr pic.twitter.com/CTTBRNBA9N — Non Sense Football (@_NSenseFootball) February 7, 2022

O baiano, aliás, foi o grande destaque do jogo. Ele já havia marcado o primeiro gol da partida, e dado assistência para o gol do uruguaio Jonathan Rodríguez. Pity Martínez também deixou o dele, e Hassan Al-Jubairi descontou para o Al-Tai.

Talisca chegou ao Al-Nassr há pouco menos de um ano, em maio do ano passado, mas já é um dos principais jogadores do time. Na atual temporada, ele fez 14 gols e deu duas assistências em 18 jogos da Liga da Arábia Saudita.

Antes, ele teve passagem pelo futebol chinês, e ficou três anos no Guangzhou Evergrande. Pelo clube, anotou 39 gols em 65 jogos e faturou o título da liga local em 2019.