Valesca Popozuda diz ficar mais à vontade tendo relações sexuais com mulheres

A cantora Valesca Popozuda comentou sobre suas preferências sexuais durante entrevista ao podcast Papagaio Falante. A famosa revelou que, atualmente, tem despertado mais interesse em ficar com mulheres, sexualmente falando.

Isso porque, segundo a funkeira, as relações sexuais com os homens estão ficando cada vez mais sem graça, acarretando na mesmice. Ela já tinha revelado que é bissexual, mas sempre ficou mais com homens.

"'Tô' pegando quem vier e me der vontade. Pode ser menino ou menina. Se pudesse, pegava os dois [homens e mulheres]. Mas se fosse um só, eu pegaria uma mulher. Eu tenho os meus brinquedos, e a transa com os homens está muito sem graça", contou.

De forma detalhada, Valesca reclamou que alguns homens não estavam realizando o sexo oral corretamente, tendo que parar para ensiná-los. "Têm uns que dá até nervoso... Tem que ensinar como chupar, não dá... dá um nervoso. Eu pularia para o barco da menina. Ia ficar muito feliz com uma menina", disse.