Valesca Popozuda pede perdão a LGBTs após apoio a Augustin criar polêmica

Após ter tido mais um contrato cancelado, consequência de uma retaliação da comunidade LGBTQIA+ à funkeira Valesca Popozuda, a cantora veio à público se desculpar com os membros que se sentiram ofendidos, após ela ter declarado apoio ao maquiador Augustin Fernandez.

Augustin defendeu por diversas vezes o governo Bolsonaro e automaticamente se tornou mal visto pelo movimento LGBTQIA+. Diferente do maquiador, Valesca além de se desculpar, fez críticas ao presidente e ainda disse não ter votado nele. confira o depoimento:

“Oi gente. Então, vim aqui pedir desculpas pra vocês mais uma vez, porque eu não tinha noção do que o Agustin representava pra vocês, LGBTQ+. Eu realmente não tinha a mínima noção, eu também não tenho a noção do que é ter um filho expulso de casa, a dor de perder um filho, do que é andar pela rua e as pessoas te encararem, te olharem com uma cara de você tá sendo você, ser o que você é. Outra coisa, também ficaram falando que eu era Bolsonaro, que eu votei no Bolsonaro… Mentira! Não votei em Bolsonaro nenhum, até porque eu sempre fui contra tudo o que ele fala, o que ele faz com a comunidade LGBTQ+, o jeito que ele age com as mulheres. Então, por isso que eu realmente vim aqui pedir desculpas”, garantiu a cantora.

A funkeira ainda fez questão de lembrar que durante toda sua carreira lutou pelos direitos e por mais respeito aos LGBT's. “São 17 anos da minha vida, lutando por vocês por nós, são 17 anos da minha vida fazendo todas as paradas LGBT e eu sei que eu possa até não vir mais fazer shows nessas casas, sei que posso perder esse público, mas mesmo assim eu vou continuar aqui, lutando por vocês e por nós, defendendo até o fim”, finalizou.