Valores a receber: 600 mil pessoas têm mais de R$ 1 mil para sacar

O relatório do Banco Central do Brasil mostra que 643.105 pessoas têm mais de R$ 1.000,01 a sacar de valores esquecidos em contas bancárias. A consulta ao Sistema de Valores a Receber (SVR) foi reaberta nesta terça-feira (28) pelo BC, informa o g1.

Entre R$ 100,01 e R$ 1.000 esquecidos, o número de pessoas sobe para 4,6 milhões. A maior parcela de beneficiários, no entanto, é de quem tem até R$ 10: estes são, ao todo, 29,2 milhões de pessoas.

Os dados divulgados nesta semana pelo Banco Central são referentes a janeiro de 2023. Os saques serão liberados a partir de terça-feira (7).

Confira a quantidade de beneficiários por faixa de valores a receber:

acima de R$ 1.000,01: 643.105 contas | 1,37% do total;

entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00: 4.694.862 contas | 10,03% do total;

entre R$ 10,01 e R$ 100,00: 12.195.837 contas | 26,05% do total;

entre R$ 0,00 e R$ 10,00: 29.282.110 contas | 62,55% do total.

Para conferir seu caso, basta acessar o site oficial do Banco Central e inserir seus dados.