"Vamos buscar a maioria", diz ACM Neto sobre o 2º turno na Bahia

O candidato ao Governo do Estado ACM Neto (União) comentou o resultado do primeiro turno das eleições, na noite deste domingo (2), no salão do condomínio onde seus pais moram, em Salvador. O ex-prefeito de Salvador agradeceu aos eleitores pelos mais de 3,3 milhões votos e pontuou que o número de eleitores que optaram por outros candidatos mostra a insatisfação da população baiana com o atual governo.

"Se você somar os votos de quem não deseja a manutenção desse grupo que está aí há 16 anos no poder e que quer mudança, nós somos maioria e nós vamos buscar essa maioria no segundo turno", disse após apuração das urnas na Bahia.

Para ACM Neto, a nova eleição será uma oportunidade para que os baianos comparem a história, o currículo, a trajetória e o preparo dos candidatos. "O segundo turno é uma nova eleição. No 1º turno o candidato que representa o atual governo se escondeu, inclusive quando teve oportunidade de debater comigo se escondeu, eu até cheguei a desafiá-lo para um debate, e ele não topou, e agora não tem jeito, somos nós dois", comentou.

Com 99,56% das urnas apuradas, o candidato do União ficou com 40,85%, que representa 3.306.621 votos. Apesar de não ter sido eleito em 1º turno, ACM Neto comemorou o resultado, já que há 28 anos não havia segundo turno para o governo do estado na Bahia. "Eu considero que foi uma vitória nossa e agora nós vamos com todo ânimo para uma nova eleição. No primeiro turno havia cinco cargos em jogo, era uma eleição muito poluída", explicou. "Nós vamos buscar a maioria já a partir de amanhã com a confiança de que se trata uma segunda eleição", concluiu.

Apoio no segundo turno

Até chegar ao próximo pleito, ACM Neto tem apoio garantido de Cacá Leão (PP), com quem esteve em todas as carreatas pelo interior do estado. Cacá obteve 1.820.422 dos votos e ficou em segundo lugar. "Estou pronto para ajudar ACM Neto para vencer as eleições no segundo turno. Vou me empenhar da mesma forma que fiz no primeiro turno. Vamos conversar com as pessoas, viajar pela Bahia. A maioria do povo da Bahia quer mudança, e essa mudança que nós vamos ter oportunidade de apresentar, e agora com muito mais força, num debate tête-à-tête, um contra o outro. O candidato do governo não vai ter mais como se esconder atrás dos seus pseudo-aliados", garantiu o político.

Quem também confirmou presença na campanha do segundo turno foi o ex-secretário municipal da Saúde de Salvador, Léo Prates (PDT). Ele também já atuou como assessor de Neto e o considera o maior político brasileiro de sua geração. "Tenho certeza de que ele é o melhor pra Bahia e vou auxiliar levando a mensagem dele aos quatro cantos do estado, e trabalhando muito. A gente começa uma nova eleição a partir de amanhã e nós vamos debater a Bahia. Vai ficar melhor pra Bahia porque é mano a mano, não são três contra um", disse.

Bolsonaro e Lula

Ainda na campanha do primeiro turno, ACM Neto deixou claro que governaria com qualquer presidente eleito. A eleição presidencial também será decidida em um segundo turno entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL). O candidato ao Governo do Estado pediu tempo aos eleitores para falar em apoio a um dos presidenciáveis.

"A gente tem uma linha que foi apresentada no primeiro turno. Eu não vou de maneira alguma modificá-la, no sentido de mostrar aos baianos que nós estamos prontos para governar com o presidente que o Brasil escolher. É cedo, é prematuro falar uma posição nossa", disse ACM Neto, que pretende buscar apoio, principalmente, dos deputados eleitos, os que não conseguiram se eleger, além de motivar prefeitos e lideranças políticas.