‘Vamos celebrar a democracia’, diz Otto, que se apresenta no Festival Radioca

Otto talvez não se encaixa tão perfeitamente no slogan “a música que você ainda vai ouvir”, que define o festival Radioca. Afinal, o pernambucano já soma 30 anos de carreira e muitos projetos na bagagem. Mas certamente o cantor, compositor e percussionista pernambucano tem a alma inquieta do evento, que chega à sexta edição neste fim de semana – com 12 shows, sábado e domingo, na Fábrica Cultural, na Ribeira.

Otto chega animado para fazer seu primeiro show em Salvador após o fim das restrições da pandemia e para apresentar em primeira mão o Canicule Sauvage (Nubulu Records), seu sétimo álbum solo, lançado em maio. “Estou muito ansioso e feliz, tenho uma identificação muito grande com a Bahia, por conta da percussão e dos orixás”, afirma .

Outro motivo de empolgação é fazer o show no Radioca, por conta da energia do evento e de dividir o palco com artistas como a paulista Mariana Aydar, o baiano Russo Passapusso e o pernambucano Zé Manoel. “São pessoas que experimentam, que têm uma identificação grande como o momento atual em que celebramos a volta da democracia e da inclusão pela arte. A cultura salva”.

Canicule Sauvage (onda de calor selvagem, em francês) tem bem as inquietações do momento, no caso, dos últimos dois anos, quanto Otto concebeu as onze faixas, que falam polarizações, guerras e diferentes tipos de crises – das pessoais às climáticas. Ele também pensou as sonoridades e experimentou texturas eletrônicas, antes de fazer a dobradinhaa com o produtor Apollo 9 – o mesmo de Samba Pra Burro (1998), seu primeiro álbum.

“Eu procuro sempre me renovar e renovar minha música, pensando que o futuro é sempre agora”, diz o músico de 54 anos. No show, ele passa pelos hits, “pra galera cantar junto e dançar”, e apresenta as novas canções, acompanhado pela Jambro Band, da qual faz parte a atriz e cantora Lavínia Alves, sua esposa. “Ela é baiana, então fiquei mais próximo da Bahia ainda”, brinca Otto, que promete um convidado especial e que vai ficar bem comportadinho, para aproveitar o tempo curto do show. “Não vou falar nada, só cantar”.

Antonio Carlos, Russo e Jocafi: encontro de gerações e álbum inédito (Foto: Cartaxo/Divulgação)

Além dele, o sábado tem entre os destaques a também pernambucana Alessandra Leão, que estreia aqui o show do álbum ACESA, o afro Ilê Aiyê e a reedição do Baile Esquema Novo, comandado pelos Dj´s el Cabong e Camilo Fróes. No domingo, uma das atrações mais aguardadas é o trio Russo Passapusso , Antonio Carlos & Jocafi, que lançam o álbum Aldo das Maravilhas.

“Mais uma vez a gente se provoca e provoca o público, apresentando novidades, novos nomes e shows que não passaram por aqui. Isso com a marca da diversidade e criatividade que é cara da música brasileira atual. Reforçamos a ideia do festival como um espaço dessa música, tratando-a como ela deve ser: o elemento principal e não acessório”, afirma o jornalista Luciano Matos, que divide a curadoria com a produtora cultural Carol Morena e com os músicos Roberto Barreto e Ronei Jorge.Sábado e domingo, 14h30, na Fábrica Cultural (Ribeira). Ingresso: R$ 50 | R$ 25 ou R$ 90| R$ 54 (passaporte dois dias), à venda em ww.ingressolive.com/festivalradioca.



Diversão em casa e na rua

A Bienal do Livro Bahia segue a todo vapor no Centro de Convenções, até terça-feira. Neste fim de semana, a programação acontece das 10h às 22h, com bons programas tanto para quem quer comprar livros quanto para quer participar de bate-papos literários, lançamentos e contação de histórias. Confira os destaques que selecionamos. Programação em www.bienaldolivrobahia.com.br.

1. Escutar a Terra - Ailton Krenak vai compartilhar suas reflexões sobre o Brasil, a partir do que se pode aprender com os povos originários. E como podemos imaginar o futuro a partir de uma nova cosmovisão. A mediação é do jornalista Andrè Uzeda. Sábado (12), 16h

2. Avós, Filhas e Netas - Intelectual negra que popularizou discussões importantes sobre feminismo e racismo através das redes sociais, Djamila Ribeiro conta sua trajetória a partir do fio de mulheres que constituíram e constituem sua família. A conversá será conduzida pela jornalista Denny Finguergut. Sábado (12), 19h

3. O Mundo Inteiro Dentro de casa - O ator e diretor Lázaro Ramos o primeiro livro voltado ao público jovem, Você não é Invisível (Companhia das Letras), e conversa com a escritora Maria Dolores Rodri- guez sobre relações familiares num mundo atravessado pela pandemia e o fascismo. Domingo (13), 15h

4. O Sol da Liberdade - Intérpretes do Brasil atual, o jurista Silvio Almeida, presidente do Instituto Luiz Gama, e a historiadora Heloisa Starling, do projeto Caminhão Independência, vão debater sobre o país que podemos construir após anos tão turbulentos, em meio a crises e pandemia. Mediação de Josélia Aguiar. Domingo (13), 19h





Margareth Menezes e Majur cantam com a Orquestra de Heliópolis (Foto: José de Holanda/Divulgação)

Concerto no Parque da Cidade

Um encontro especial embala o fim da tarde de domingo no Parque da Cidade, no Itaigara, a partir das 17h. Salvador é a primeira capital a receber o show da 2ª edição do projeto Unilever Sons do Brasil, que não acontecia há dois anos, e que apresenta a Orquestra Sinfônica Heliópolis, com regência do maestro Edilson Ventureli. O show conta com participações especiais de Margareth Menezes e Majur, que interpretam seus sucessos pela primeira vez ao lado da orquestra, fundada no bairro popular paulista. A abertura fica por conta da Orquestra Sisaleira. Gratuito

Globoplay transmite último show de Milton Nascimento

O Globoplay transmite com exclusividade neste domingo, às 19 h, o último show da turnê A Última Sessão de Música, que marca a despedida do cantor Milton Nascimento dos palcos. A apresentação, disponível para não-assinantes logados, acontecerá no estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte e terá duas horas de duração. Trechos do espetáculo serão exibidos no Fantástico deste domingo. Ao todo, 13 câmeras espalhadas pelo estádio farão a captação das imagens, incluindo drone, gruas, trilhos e câmera sem fio no meio do público. As imagens também serão usadas em um documentário que está sendo produzido para o Globoplay. Globoplay