'Vamos passar por cima dos racistas', diz Gio Ewbank após filhos serem xingados

A atriz Giovana Ewbank se pronunciou após os filhos Titi e Bless serem vítimas de racismo, em Portugal. As crianças teriam sido chamadas de "pretos imundos" por uma mulher, em um restaurante, e acabou sendo presa.

Ao jornal O Globo, atriz falou brevemente sobre o caso.

"Vamos passar por cima dos racistas", disse.

Em um vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver a atriz partindo para cima de uma mulher e ouvi-la chamando de "racista nojenta". Segundo a coluna Léo Dias, pessoas que estavam no local falaram que a mulher disse, se referindo aos filhos de Ewbank, para "tirar aqueles pretos imundos dali". Bruno presenciou tudo.

"Racista nojenta [..] Eu tenho pena de você, porque você não é amada. Você uma nojenta. Você merece um soco, uma porrada na sua cara", diz a atriz, enquanto é contida por um rapaz. Bruno Gagliasso aparece ao lado da esposa sem interferir.

Em nota, a agência de relações públicas, que representa o casal, confirmou que Titi e Bless foram vítimas de racismo.

"Uma mulher branca, que passava na frente do restaurante, xingou, deliberadamente, não só Títi e Bless, mas também a uma família de turistas Angolanos que estavam no local - cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outras absurdos proferidos às crianças, tais quais “pretos imundos”", diz o texto.

A assessoria dos artistas confirmou que a atriz reagiu e enfrentou a mulher, enquanto Bruno Gagliasso chamou a polícia. A mulher foi presa e o casal informou que prestará queixa formal na delegacia portuguesa.