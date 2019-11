'Vamos sentir saudades uns dos outros', diz Gugu em despedida de programa

A Record TV transmitiu na noite desta quarta-feira (27) a semifinal do Canta Comigo, comandado por Gugu Liberato. O programa ainda terá o último episódio exibido no dia 4 de dezembro. Dois momentos emocionaram os telespectadores, que repercutiram nas redes sociais: o início e o final do programa.

O apresentador sobe no palco, é aplaudido pelos participantes que gritam: "Ei, Gugu, já disse que te amo hoje?". No encerramento do programa, Gugu agradece a participação de todos e diz: "Acho que nós vamos sentir saudades uns dos outros. De verdade. Foi muito legal. Matar a saudade pela TV, né?".Clique aqui para assistir.

Nas redes sociais, os internautas se emocionaram com a penúltima fase do Canta Comigo, comandado por Gugu. "Meu Deus, parece uma despedida mesmo. Uma grande mistura de alegria e tristeza", escreveu uma seguidora. "Foi difícil de assistir. Emoção pura!", disse outra.

A Record decidiu exibir o programa como uma homenagem ao apresentador. "Em homenagem ao apresentador Gugu Liberato, que morreu no dia 22 de novembro, manteremos a exibição da atração normalmente", afirmou, em nota, a Record TV após a morte do apresentador.

Nesta quarta-feira, antes do início do programa, o ator André Bankoff esclareceu sobre a exibição após a morte de Gugu. "Em respeito a história do Gugu e uma forma de homenageá-lo e agrecedê-lo por tudo o que ele fez aqui na Record TV e na televisão brasileira. Ele que revelou na coletiva de imprensa que o Canta Comigo se tornou seu grande xodó. Hoje, o Brasil vai cantar com o Gugu", disse.

Velório

Aberto ao público, o velório de Gugu está previsto para começar ao meio-dia e deve durar quase 24 horas. Às 10h de sexta-feira, o corpo será levado ao Cemitério Gethsemani, no Morumbi, onde será sepultado no jazigo da família. O enterro também será aberto ao público.

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Fãs do apresentador já fazem desde o início da manhã fila na lateral do prédio da Assembleia Legislativa paulista para se despedir do apresentador.

A mãe de Gugu Liberato, Dona Maria do Céu, precisou de uma cadeira de rodas para poder chegar ao velório do filho, que acontece na Assembleia. Com 90 anos de idade, a matriarca dos Liberatos estava visivelmente emocionada ao entrar no salão principal do lugar em que o corpo do herdeiro será velado durante todo o dia.

Precisando ser amparada por amigos e familiares, Maria do Céu estava próxima de Aparecida Liberato, irmã de Gugu que faleceu na semana passada após um acidente doméstico que aconteceu em Orlando, nos Estados Unidos.