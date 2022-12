Vampiros de volta: cinemas investem em sucessos do passado para driblar crise

Quando o primeiro filme da saga Crepúsculo foi lançado nos cinemas, em 2008, a então estudante Danielle Marques tinha 18 anos e foi convencida pelo namorado a assistir. Foi o suficiente para que se tornasse fã dos personagens criados pela autora Stephenie Meyer. "Saí do cinema apaixonada e pedi para minha mãe comprar para mim os livros que já tinham sido lançados e assim começou o vício. Até comunidade no Orkut eu moderei", lembra, referindo-se à rede social mais popular entre os brasileiros nos anos 2000.

Hoje, aos 32, a redatora tem a chance de reviver essas sensações mais uma vez. Desde o dia 1º deste mês, todos os cinco filmes de Crepúsculo podem ser assistidos no cinema novamente. Poderia ser só um #TBT (#throwbackthursday, a tag que faz com que pessoas postem fotos ou vídeos do passado toda quinta-feira), mas faz parte de uma homenagem aos 10 anos do lançamento do último filme da saga, Amanhecer - Parte 2, em 2012, promovida pela Paris Filmes, distribuidora no país.

Pela ação, cada semana de dezembro ficou com uma estreia - e cada filme deve ser exibido por pelo menos uma semana. Assim, no dia 1º, na semana passada, foi a estreia de Crepúsculo. Esta semana, na última quinta (8), os cinemas brasileiros começaram a reexibir Lua Nova, que será seguido por Eclipse a partir de 15 de dezembro. Por fim, os episódios finais da história dos Cullen virão com as transmissões de Amanhecer - Parte 1 e Amanhecer - Parte 2 a partir de 20 e 27 de dezembro, respectivamente.

Mas o retorno de Crepúsculo, porém, faz parte de um fenômeno ainda maior: a reexibição de blockbusters dos anos 2000 - acompanhados de perto por clássicos das décadas de 1980 e 1990 - virou uma tendência na indústria do cinema. No mês passado, por exemplo, fãs de Harry Potter puderam rever A Câmara Secreta, segundo filme da série, nas telonas, na comemoração de 20 anos da exibição original.

Os potterheads já tinham passado por evento semelhante no ano passado, quando Harry Potter e a Pedra Filosofal, o longa de estreia, voltou aos cinemas. Até mesmo os fãs de Crepúsculo viram isso acontecer antes, em um curto espaço de tempo. Também no mês passado, a rede de cinemas UCI, numa celebração ao próprio aniversário, liberou sessões especiais do primeiro filme da saga.

Streaming

Para o professor Lucas Ravazzano, doutor em Comunicação e Cultura e pesquisador de cinema, há um aspecto comercial, já que a pandemia acelerou o diálogo entre cinema e streaming. Inclusive, todos os filmes de Crepúsculo estão na maioria das plataformas. Segundo ele, o que acontece é que as janelas de exibição estão cada vez menores - ou seja, em até 40 ou 45 dias, filmes lançados nos cinemas são disponibilizados nas plataformas.

"Nos Estados Unidos, afetou até a disposição das pessoas irem aos cinemas, pelo que vi de números da indústria lá. Se em um mês e meio vai estar no streaming, por que vou ao cinema? Então, tem sido cada vez mais difícil trazer pessoas para ver filmes nos cinemas, o que aumenta o risco de lançar filmes, mesmo da Marvel e DC", diz, citando as companhias responsáveis pelos bem-sucedidos filmes de heróis de Os Vingadores e Liga da Justiça, respectivamente.

Por outro lado, sagas como Crepúsculo e Harry Potter têm público fiel. Sem a necessidade de fazer um filme, que já está pronto, basta novo investimento para publicidade e distribuição - algo que se torna um diferencial numa indústria que foi esvaziada desde o começo da covid-19. Nem sempre o estúdio faz a leitura certa da bilheteria - como aconteceu com Morbius, filme da Marvel lançado em 2022 e protagonizado por Jared Leto. Pelos memes que viralizaram na internet, a Sony decidiu reexibi-lo novamente este ano, mas a ação foi considerada um fracasso. "As pessoas odiaram o filme e estavam dando risada porque ele é muito ruim. Mas, em geral, isso (o retorno de filmes) vai dar dinheiro e acho que é muito mais seguro", diz Ravazzano.

Com Crepúsculo, há ainda a possibilidade de atrair fãs mais jovens - a geração que só conheceu os filmes na era do streaming. Encantar públicos mais novos e levá-los ao cinema também não é necessariamente algo novo. Na década de 1990 e início dos anos 2000, crianças e adolescentes que viam filmes como Star Wars e ET na Sessão da Tarde puderam assistir esses filmes no cinema, inclusive em relançamentos.

Ação comemora 10 anos desde a exibição do último filme da saga, Amanhecer - Parte 2 (Foto: Divulgação)

"No caso de Crepúsculo, para ser específico, foi algo inclusive muito criticado ou zoado na época em que foi lançado. Mas a gente tem uma geração que cresceu assistindo desconectada desse ambiente de recepção da época de lançamento dos cinemas. Essa geração conseguiu se conectar até mais do que muita gente que, na época, rejeitou por causa do discurso ao redor", acrescenta o professor, enfatizando que o tempo muda a relação das comunidades com as obras de arte, que podem ser ressignificadas.

De fato, a saga dos vampiros e lobisomens parecia despertar sensações extremas: ou você amava, ou odiava. Para a redatora Daniele Marques, Lua Nova, que estreou essa semana, é particularmente especial: é quando ela relata ter sentido a euforia tradicional dos fãs. Comprou ingresso na pré-venda e pipoca com copo especial, acompanhada do namorado e duas amigas. "Foi a primeira vez que chorei numa sala de cinema com Bella em sofrimento", lembra.

Ela acredita que assistir agora é uma experiência diferente:

"Traz uma nostalgia boa, da época em que eu era tão apaixonada pela história que passava horas do meu dia escrevendo e conversando sobre ela e também porque ver Edward na telona é lindo. Quando vi Crepúsculo no cinema, no mês passado, até a imagem achei mais bonita. Acho que nenhuma TV consegue captar a emoção que o cinema traz".

Lidar com fãs é algo que pode trazer retorno financeiro - a própria Daniele reconhece e ainda cita exemplos com a turnê de reencontro de Sandy e Júnior, em 2019, quando os ingressos se esgotaram em minutos. "São pessoas que cresceram gostando de algo e que, hoje, talvez, tenham mais condições financeiras para aproveitar essa paixão. Além disso, não tem idade para ser fã. Muitos acham que é coisa de criança, mas isso não faz o menor sentido, porque homens idolatram jogadores de futebol e não são considerados infantis por isso, não é? Essa tentativa de quebrar o preconceito, de dizer 'gosto mesmo e acabou' é importante", completa.

Experiência

Para Lucas Ravazzano, há mesmo algo diferente em ver algo no cinema - ainda que seja um filme que a pessoa já tenha assistido no streaming: "Ver no cinema, inclusive, é uma experiência coletiva. Você está ali com outros fãs interagindo com essa comunidade de fãs ali, todo mundo na mesma vibe, na mesma energia. Não tem nada que substitua isso. Ver em streaming não é igual".

Já a onda de nostalgia, segundo ele, tem se fortalecido há pouco mais de cinco anos. Há não só o retorno de produções dos anos 1980, 1990 e 2000 como obras que remontam a esse período - é o caso de Stranger Things, uma das séries de maior sucesso da Netflix e que é ambientada na década de 1980.

A nostalgia pode estar conectada ao momento político e social, que passa pelas incertezas de uma juventude e até da precarização do trabalho. "A gente quer voltar a esse tempo de infância, esse tempo mais inocente, que era bom, embora não tão bom. Se a gente pensar, nos anos 80 e 90, teve um monte de crise também, mas a gente era criança e não reparava nessas coisas. Nesses tempos de crise, vem essa segurança do familiar, onde tudo era feliz e a gente não se preocupava com boletos e outras coisas", completa o professor.