Van Dijk passa por cirurgia, mas Liverpool evita prever retorno

O Liverpool comunicou que o zagueiro Virgil van Dijk passou por uma cirurgia no joelho direito, nesta sexta-feira (30), após ter rompido o ligamento cruzado anterior em partida contra o Everton, disputada há cerca de duas semanas.

A lesão de Van Dijk, no empate por 2 a 2, ocorreu após uma entrada imprudente do goleiro Jordan Pickford, do Everton, o que revoltou o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp.

"A operação planejada do defensor do Liverpool aconteceu em Londres e foi conduzida com sucesso", afirmou o Liverpool em um comunicado oficial. "Van Dijk vai agora se concentrar imediatamente no início da sua recuperação da lesão com o departamento médico do clube", acrescentou.

O clube não deu prazo para o retorno de Van Dijk, mas, pela gravidade da lesão, Van Dijk não deve retornar aos gramados antes do fim da temporada 2020/2021 do futebol europeu.

Van Dijk não é o único problema por lesão para Klopp escalar a zaga do Liverpool. O treinador já perdeu o camaronês Joel Matip e ficou sem nesta semana o meio-campista Fabinho, que foi improvisado na posição e, por ter se contundido, precisou ser cortado da seleção brasileira.

Com isso, o treinador alemão teve de recorrer a Rhys Williams, de apenas 19 anos e formado nas divisões de base do clube, durante partida contra o Midtjylland, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira (27).

O Liverpool é o segundo colocado no Campeonato Inglês, com 13 pontos em 6 jogos e atrás do Everton pelo saldo de gols inferior (5 a 1). O time voltará a jogar no sábado, diante do West Ham, em casa.