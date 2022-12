Van Gaal responde críticas de Di María: 'Podemos nos beijar ?'

Às vésperas da decisão contra a Argentina, o técnico Louis Van Gaal, da Holanda, mostrou que está mais leve do que costuma aparentar. Em entrevista ao lado do atacante Memphis Depay, o treinador respondeu sobre a polêmica com Di Maria e arrancou gargalhadas.

O jogador argentino e o treinador não tiveram uma boa relação quando estavam no Manchester United. Di María chegou a classificar Van Gaal como uma pessoa "insuportável".

"Aqui tenho alguém do meu lado, Memphis. Também jogava no Manchester United, não gostava de mim. Agora nos beijamos. Podemos beijar na boca?", disse o treinador.

Depois da "brincadeira", Van Gaal mudou o tom e lamentou as declarações de Di María. Segundo ele, o argentino levava os problemas pessoais para dentro de campo.

"Di María é um jogador muito bom. Jogava no Manchester e tinha muitos problemas pessoais. Entraram na sua casa, roubaram, e isso afetou o seu nível de rendimento. Que ele tenha dito que sou o pior treinador, bom... é triste. Ele é um dos poucos jogadores que falaram isso. Mas podemos dar a volta por cima. É uma lástima. Mas assim são as coisas. O treinador às vezes tem que tomar decisões" afirmou.

Menphis também foi questionado pelos jornalistas sobre a relação com o treinador. Ele saiu em defesa de Van Gaal. A partida entre Holanda e Argentina será nesta sexta-feira (9), às 16h. O vencedor pega quem passar de Brasil e Croácia.

"Claro que nós respeitamos o técnico. Nós achamos que ele é um técnico forte, incrível. Todo mundo sabe o que tem que fazer em campo. Quando se joga pela Holanda, é importante levar um certo espírito. Ainda mais com esse técnico", disse.