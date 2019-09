Vanádio Maracás inaugura nova planta

Conforme antecipado pela Negócios (edição de 18 de junho ), a Vanádio Maracás - única mineradora de vanádio das Américas e considerada a melhor mineradora desse produto do mundo – inaugura amanhã projeto de expansão que amplia a produção de 800 para 1 mil toneladas por mês. A inauguração marca os cinco anos de operação da empresa. As obras começaram no ano passado e representam um investimento de R$ 82,7 milhões. A empresa convidou autoridades e imprensa para ato de inauguração da nova planta, em uma ação A ação está alinhada com a prática já desenvolvida pela empresa de promover visitas da comunidade nas suas instalações, através do Programa “Portas Abertas”, com o objetivo de consolidar a política de transparência da empresa. A Vanádio de Maracás, que pertence à canadense Largo Resources, iniciou as operações em 2014 em Maracás, município do Sudoeste Baiano, distante 365 km da capital, com investimentos de mais de US$ 350 milhões. A atuação da empresa colocou a Bahia em posição de destaque na produção e exportação de Pentóxido de Vanádio, composto mineral usado na produção de aços leves e de alta resistência, além de ligas de Titânio Alumínio usado pela indústria aeroespacial.



FIQUE POR DENTRO



Renegociação - Devido à grande demanda de clientes interessados em regularizar o pagamento de suas dívidas, o Itaú Unibanco estendeu o prazo de sua campanha de renegociação até o dia 30 de setembro.As principais vantagens oferecidas pelo banco aos inadimplentes são parcelamento em até 60 vezes e prazo de 3 meses para pagar a primeira parcela. Essas condições, contudo, são válidas apenas para correntistas (pessoas físicas) do banco com atraso entre 15 e 180 dias no pagamento dos valores devidos. Para renegociar, os interessados devem ir até sua agência bancária pessoalmente. Como alternativa, o correntista pode entrar em contato com a central telefônica, cujo atendimento vai das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e é feito pelo número 4004 1144 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 726 1144 (demais localidades). Também estão à disposição dos clientes os canais de autosserviço, como o app Itaú e o site itau.com.br/renegocie

Capital intelectual - A economia criativa, que tem sido utilizada em diferentes segmentos e formatos empresariais, reúne conjuntos de negócios estruturados pelo capital intelectual e cultural, sem deixar de lado a criatividade, de maneira que este tripé gere valor econômico. Para estreitar os conceitos deste assunto a partir de uma visão internacional, a Unijorge recebe Patrick Towell, apontado como um dos maiores nomes na atualidade sobre o tema, em um evento para a comunidade interna. Sua palestra – que inclui apresentação de cases – tem como título Estudos de caso da economia criativa no Reino Unido – Relacionando arte, cultura e patrimônio. Towel é diretor Executivo da Golant Media Ventures, agência de inovação sediada em Londres, que trabalha através dos setores criativos, culturais, terceiro e público. A palestra acontece às 9h, no auditório do Campus Tancredo Neves.

Publicidade - A cantora Ivete Sangalo foi a escolhida para um novo posicionamento da marca GBarbosa diante do mercado em que atua no Nordeste. Com contrato de longo prazo, Ivete associará a sua imagem às campanhas publicitárias da rede supermercadista. “Com essa parceria estamos trazendo a autenticidade, força e simpatia características de Ivete, totalmente alinhados com o posicionamento e conceito da nossa marca”, destaca o gerente de marketing do GBarbosa, Andrés Mondati. Ivete fará sua estreia no GBarbosa com o lançamento da campanha Viagem Fantástica, que sorteará três viagens com três acompanhantes para os melhores parques de Orlando, nos Estados Unidos, com tudo pago para três ganhadores com acompanhantes. O GBarbosa está presente em cinco estados do Nordeste (Sergipe, Bahia, Alagoas, Ceará e Pernambuco) com 78 lojas, 49 farmácias, 77 eletro shows e três Centros de Distribuição.



Portos - Fernanda Fernandes, gerente de Logística da Bracell Bahia, foi eleita vice-presidente da Associação dos Usuários de Portos da Bahia (Usuport). Para Fernanda, a representação da Bracell na Usuport é estratégica. “Somos o maior movimentador de carga do Porto de Salvador. Nossa participação, para se ter uma ideia, é maior do que a do segundo e terceiro maiores usuários somadas. Então, é importante que estejamos à frente das discussões e decisões para defender os interesses não apenas da Bracell, mas de todos os associados da Usuport, que são fundamentais para a economia do estado”, declara Fernanda. A Usuport tem como missão zelar e defender os interesses dos associados donos de carga, usuários dos terminais portuários públicos da Região Metropolitana de Salvador e de suas vias de acesso. Entidade, que acaba de completar 15 anos, é pioneira e referência no Brasil na defesa da competitividade logística do transporte de cargas, redução do Custo Brasil, regulação do setor portuário e de maiores investimentos em modernização de infraestrutura nacional.

Aeroporto - Julio Ribas, diretor-presidente do Salvador Bahia Airport, será um dos painelistas do CAPA Latin American & LCCs Summit 2019, um dos mais importantes eventos internacionais do mercado de aviação na América Latina. O encontro reuniu executivos de companhias aéreas, turismo e aeroportos internacionais de todo o mundo em Curaçao, no Caribe. O CEO do Salvador Bahia Airport compartilhou suas experiências à frente da gestão do aeroporto da capital baiana no painel O que está impulsionando a demanda de viagens e turismo? O papel da parceria dos serviços aéreos. Seu objetivo era o de entender de que forma o mercado de companhias aéreas e aeroportos podem impulsionar o turismo na América Latina. “Durante estes quase dois anos de gestão da VINCI Airports, temos divulgado Salvador e o destino Bahia como um todo tanto nos eventos que participamos quanto nos nossos encontros com companhias aéreas, trabalhando em sintonia com o trade turístico e as secretarias de turismo estadual e municipal. Tomamos para nós essa missão de ajudar na promoção turística e desenvolvimento econômico do estado”, comentou Ribas.

Ventania - A energia eólica registrou recorde de geração média diária no Nordeste na sexta-feira, 6/9, ao produzir 8.722 MW médios, com um fator de capacidade de 74%. O volume de energia foi responsável por atender 87% da carga da região no dia. O recorde decorreu da intensificação do sistema de alta pressão que atuou no litoral do estado da Bahia, o que proporcionou geração eólica mais elevada, principalmente, nos estados da Bahia, Piauí e Pernambuco. O recorde anterior de geração média no Nordeste havia ocorrido em 26 de agosto, quando foram produzidos 8.650 MW médios.