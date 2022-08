Vandal, Livia Nery e Bagum agitam Pelourinho nesta sexta-feira (26)

Um encontro mais que especial, que celebrará a música contemporânea de Salvador, vai ser realizado nesta sexta-feira (26), na Arena do Teatro do Sesc Pelourinho. Livia Nery e Vandal, junto com a banda Bagum, farão um espetáculo a partir das 20 horas.

Bagum abre o show com músicas instrumentais que estão nos últimos EPs, em uma performance de 20 a 30 minutos. Pouco depois, Livia Nery fará mais meia hora de apresentação, chamando Vandal em seguida para mostrar o rapper da Bahia.

Os dois estarão sempre interferindo um na música do outro, sempre com a base instrumental da Bagum, que vem quebrando barreiras entre rock, breakbeat, flertes com jazz, sempre mantendo os pés no estado.

Serviço:

O Que: Show Bagum & Livia Nery & Vandal

Quando: 26/08, 20h4

Onde: Teatro Sesc Pelourinho (Arena)

Ingressos: R$ 20 (Inteira) R$ 10 (meia) Os ingressos já podem ser adquiridos na bilheria do local.

Horário da bilheteria: 14h as 19h. Telefone: 3324-4520 (bilheteria) para maiores informações