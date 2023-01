Vândalos de Brasília podem ser condenados a 12 anos de prisão

O ministro Flávio Dino disse que os vândalos que atacaram prédio públicos em Brasília podem ser punidos com penas de até 12 anos de prisão, de acordo com o artigo 359 do Código Penal: "Um dos artigos cuida da hipótese de violência grave ou grave ameça para depor um governo legitimamente constituído e um outro, de restrições aos poderes constitucionais".

O ministro afirmou que 40 ônibus foram apreendidos em Brasília por terem transportado extremistas. “Já identificamos todos os ônibus que se dirigiram a Brasília e todos os financiadores de tais ônibus. Quem financia crime, criminoso é”, declarou o ministro.

Dino ainda ressaltou que o Exército vai agir para reestabelecer a ordem no Distrito Federal.

“Nós adotamos mais providências, visando ao reforço da segurança da capital da república. Alguns governadores estão cedendo policiais militares para fortalecerem a segurança do DF a partir de amanhã [9/1] e nos próximos dias. O interventor vai dirigir um expediente ao Ministério da Defesa, para que haja a sessão de militares para poderem apoiar esse esforço de manutenção da ordem pública do DF sob comando do interventor”, disse.

“Havia por parte do GDF uma visão de que essa situação estaria sobre controle. O governador Ibaneis Rocha, com toda certeza, ao efetuar pedido de desculpas púbicas aos chefes de Poderes, está reconhecendo que houve falha. Quero crer que o senhor governador vai apurar as responsabilidades daqueles que não cumpriram suas funções. Omissões serão apuradas”, ressaltou Flávio Dino.