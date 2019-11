Vanderlei Luxemburgo é diagnosticado com câncer de pele

O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Vasco, foi diagnosticado com câncer de pele. Segundo o GloboEsporte, o treinador tirou três pintas do nariz para fazer uma biópsia, que indicou uma delas como maligna.

Agora, Luxemburgo vai passar por um procedimento cirúrgico de raspagem no local. É uma operação considerada simples pelos médicos. Por conta disso, Luxemburgo fica alguns dias afastado do trabalho no Vasco.

O treinador ainda não decidiu quando vai fazer a cirurgia. A recomendação é que ele o faça em no máximo três meses. Se quiser esperar, ele pode fazer o procedimento depois do fim do Brasileirão.