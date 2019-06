Vanessa da Mata apresenta nova turnê no Armazém Hall

Menos de dois meses depois de estrear a turnê de Quando Deixamos Nossos Beijos Na Esquina, no TCA, a cantora matogrossense Vanessa da Mata volta com o show para o Armazém Hall. A apresentação acontece no dia 26 de julho (sexta) a partir das 21h.

O repertório do show é composto por vários ritmos dançantes e músicas autorais da artista, como, Só Você e Eu, além de Nossa Geração, Vá Com Deus, Quando Deixamos Nossos Beijos Na Esquina, a faixa título, e muitas outras. Quando Deixamos Nossos Beijos Na Esquina é o sétimo álbum de estúdio da cantora.

Os ingressos do primeiro lote já estão à venda, variam de R$50 a R$240 e podem ser adquiridos no site, na bilheteria do Armazém, na loja Armazém Ticket, localizada no 2º piso do Salvador Norte Shopping e nos balcões de ingressos dos shoppings.

Serviço

O QUÊ: Vanessa da Mata

QUANDO: 26 de julho (sexta-feira),às 21h

ONDE: Armazém Hall

QUANTO: 100 | 50 (pista); 160 | 80 (Área Vip), 240 | 120 (camarote)

Classificação: 18 anos