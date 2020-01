Vanessa da Mata faz show de novo disco na Concha Acústica

Depois de estrear a turnê do disco Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina na Sala Principal do Teatro Castro Alves, em maio, Vanessa da Mata volta ao Complexo do TCA com o mesmo show neste domingo. Dessa vez, a cantora sobe ao palco da Concha, e aguarda um público estimado em 5 mil pessoas. A estreia em Salvador parece ter dado régua e compasso para a boa vibe que tem marcado a turnê.

“O axé da Bahia é muito significativo pra mim, o contato com a magia e a natureza. Tenho uma avó baiana e um parentesco grande por parte de minha mãe, que é de Angical. Tenho um apreço diferente pela Bahia”, explicou a cantora ao CORREIO na época do lançamento do disco.

A estreia no TCA em junho foi aquecida pela temperatura do vermelho, cor dominante no cenário e nos figurinos. Com uma saia mega rodada, a cantora rodopiou no palco e desfilou sucessos atrás de sucessos - incluindo aí as músicas lançadas um dia antes nas plataformas digitais. É que o álbum já nasceu radiofônico, leve e pop como a canção Só Você e Eu, já consagrada pelo público como o grande hit do disco.

O DNA musical da Bahia foi registrado nas faixas Tenha Dó de Mim, feita em parceria com o rapper Baco Exu do Blues, e Debaixo da Saia Dela; ambas as faixas evocam o samba do Recôncavo e garantem os momentos dançantes e mais radiantes do show.

Resultado de uma das melhores safras autorais da compositora mato-grossense, o disco traz ainda momentos emocionantes como quando ela interpreta as canções Hoje Eu Sei, e se coloca diante de um espelho refletindo sobre a vida, e O Mundo Para Felipe, composta para o filho mais velho, que esta semana completou 18 anos. A faixa, uma das poucas a já ganhar clipe, mostra momentos íntimos da família, até então preservados pela cantora que em 2010 adotou junto com o ex-marido os irmãos Felipe, Micael e Bianca, então com 8, 6 e 5 anos. Atualmente, Felipe vive com o pai em Londres.

No repertório do show, não ficam de fora os sucessos que alçaram a cantora ao patamar em que está hoje: Vermelho, Ainda Bem, Amado, Gente Feliz e Ilegais. Há também espaço para releituras, como o contundente samba Comportamento Geral, de Gonzaguinha, que imprime ainda mais força à apresentação.

Serviço: Domingo, às 19h. Concha Acústica do TCA(Campo Grande). Ingressos: R$ 120 | R$ 60 (pista), R$ 240 | R$ 120 (camarote). Vendas na bilheteria do TCA, SAC's dos Shoppings Barra e Bela Vista e através do site www.ingressorapido.com.br.