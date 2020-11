Vanessa da Mata volta a Salvador com show em formato Drive In

A cantora Vanessa da Mata volta à capital baiana para se apresentar em formato drive-in, no próximo dia 21 de novembro. O show será realizado às 22h, durante o Summer Lounge Drive In Salvador, no Novo Centro de Convenções de Salvador.

Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla e custam entre R$ 300 e R$ 400, a depender do setor (verde , azul e vermelho). Os valores são referentes ao carro, que pode ter até quatro pessoas.

Na ocasião, a artista apresentará a turnê “Quando Deixamos Nossos Beijos Nas Esquina”, mesmo título do álbum lançado no ano passado.

O local do show tem capacidade para até 400 carros, a depender do evento, e segue o protocolo da prefeitura de Salvador. Sem contato físico, o público passa por aferição da temperatura e higienização com álcool gel, os carros são estacionados dentro das normas de distanciamento e sem permissão para desembarque. Os pedidos de alimentos e de idas ao banheiro são feitos através de QR Code.