Vânia Abreu comemora vinte anos do CD Seio da Bahia

A cantora baiana Vânia Abreu reuniu uma turma boa para comemorar os vinte anos do CD Seio da Bahia. Nesta quinta (12), a partir das 19h, a artista recebe como convidados os cantores Gerônimo, Jau, Saulo e sua irmã Daniela Mercury. Lançado em 1999 pela Velas/Universal, o disco projetou Vânia nacionalmente e rendeu elogios de crítica e público. No palco, estará acompanhada por cinco músicos e uma orquestra de cordas com direção musical do Maestro e pianista João Cristal.

O espetáculo mistura canções do álbum e sucessos repaginados de artistas que a influenciaram. “O show trata de rever o álbum, num momento político de desumanização, disfarçado de um novo nacionalismo. Quero falar do lugar, como território emocional, não como um espaço folclórico de tribos. De como a Bahia é para mim, o coração do Brasil. A arte expõe a alma de quem somos e é por ela que precisamos nos rever, nos achar de novo e achar um caminho para o futuro” explica a cantora.

Entre as canções de Seio da Bahia ela selecionou a faixa título - que ganhou arranjo inédito e será lançado em single nas plataformas digitais - Mais de Mim, de Marcelo Quintanilha, Sangue Latino (João Ricardo e Paulinho Mendonça), Conto de Areia (Romildo Bastos e Toninho), Nena Jacira e Dodô (Gerônimo), além de Migrou, de Chico César, Dó de Mim, de Péri.





SERVIÇO

Show: Seio da Bahia

Onde: Concha Acústica do TCA (Campo Grande)

Quando: Quinta-feira (12), às 19h.

Ingressos: R$ 80| R$ 40 (pista) e R$ 160 | R$ 80 (camarote).

Vendas: bilheteria, SAC’s dos Shoppings Barra e Bela Vista e Ingresso Rápido.