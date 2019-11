Vânia Abreu e Marcelo Quintanilha exaltam a diversidade no Baile Tudo

O agito típico do verão domina o Baile Tudo, evento mensal comandado por Vânia Abreu e Marcelo Quintanilha, cuja estreia aconteceu mês passado e nessa sexta-feira (1º) volta ao Largo Quincas Berro D'Água, no Pelourinho.

A proposta é que os encontros sejam mensais, e aconteçam até fevereiro, antecipando o clima de Carnaval. No repertório, sucessos das bandas queridinhas do público soteropolitano quando o assunto é esse: Araketu, Chiclete com Banana, Jau e Novos Baianos. Não ficam de fora, no entanto, clássicos da MPB como Rita Lee, Cazuza, Caetano Veloso, Marina Lima, Blitz e Chico Buarque.



"A gente tem colocado mais memória que novidade, a ideia é lembrar que quando o mundo se misturava e a gente via nessas canções em um ponto de encontro, a gente pensava mais nas semelhanças que na diferença", diz Vânia Abreu sobre o Baile Tudo, que chega treze anos depois do projeto Pierrot & Colombina, que ela também comandava ao lado do marido. Se naquela época os dois exploravam o amor de um casal heteronormativo, agora a dupla reinterpreta e contemporiza o discurso político-social do show.

"Queremos iluminar o Pelourinho com todas as formas, cores e gêneros através da música. Estamos propondo um show em que o público – com todas as suas orientações sexuais, classes e raças - se veja e se respeite. Por isso, Baile Tudo!. Baile o que quiser. O que vale é carnavalizar", descreve Marcelo Quintanilha.



Sob a direção de Fred Soares, Vânia Abreu e Marcelo Quintanilha cantam ora juntos, ora separados, acompanhados por uma banda sob a regência de Bruno Michel, formada por baixo, batera, teclado, percussão e guitarra, e contracenam com a performer Dandara, dando um toque teatral e exclusivo à festa. "A Dandara faz uma apresentação muito viva, teatral, e é uma forma de a gente falar de questões muito sofridas especialmente para quem tem esse lugar no mundo", diz Vânia.

Do samba ao pop, do axé ao brega, um baile onde tudo cabe e vale. Um baile em que a frase de ordem é ser livre.

Serviço: Largo Quincas Berro D'Água (Pelourinho). Hoje, às 21h. Ingressos: R$ 70 | R$ 35. Vendas: http://bit.ly/BaileTudo ou Balcão de Ingresso ou Espaço Hair House (Alameda das Algarobas). 50% de desconto no Clube Correio.